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Antonelli y Russell hacen 1-2 de Mercedes en la última práctica del GP de Japón

SUZUKA, Japón (AP) — El piloto de Mercedes Kimi Antonelli fue el más rápido en la práctica final del sábado para el Gran Premio de Japón, mientras que su compañero de equipo George Russell se situó justo detrás.

El italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, espera su turno en la tercera sesión de práctica para el Gran Premio de Japón, el sábado 28 de marzo de 2026 en Suzuka (AP Foto/Hiro Komae)
El italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, espera su turno en la tercera sesión de práctica para el Gran Premio de Japón, el sábado 28 de marzo de 2026 en Suzuka (AP Foto/Hiro Komae) AP

Antonelli detuvo el cronómetro en 1 minuto, 29,362 segundos, y Russell quedó a 254 milésimas.

Russell y Antonelli han ganado las dos primeras carreras de la temporada —en Australia y China— y serán los favoritos en la clasificación que se realizaba más tarde, así como en la carrera del domingo.

Charles Leclerc, de Ferrari, fue el tercero más rápido y su compañero Lewis Hamilton registró el quinto mejor tiempo. Ferrari ha sido el rival más cercano de Mercedes en el inicio de la temporada.

La única dirección posible para McLaren en el Gran Premio de Japón es hacia arriba.

Hace dos semanas en China, ninguno de sus autos participó en la carrera por problemas eléctricos. Y en Australia, Oscar Piastri no compitió después de estrellar el bólido incluso antes de que comenzara la carrera.

Piastri fue el cuarto más rápido en la última práctica y Lando Norris —el campeón defensor de la Fórmula Uno— se ubicó sexto. Pero ambos quedaron muy lejos de Mercedes. Norris salió tarde a la sesión y, según se informó, volvió a verse frenado por problemas eléctricos.

“Sin duda estamos deseando tener aquí, diría yo, un fin de semana normal, como no hemos tenido”, enfatizó Andrea Stella, director de la escudería McLaren.

Piastri fue el más rápido en la segunda sesión de prácticas del viernes, lo que le mejoraría la confianza en McLaren.

El pronóstico para el día de la carrera es soleado, sin previsión de lluvia y con temperaturas alrededor de 18 grados Celsius (65 F).

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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