Anthropic invertirá más de $100.000 millones en AWS de Amazon para impulsar su chatbot Claude

ARCHIVO – Páginas del sitio web de Anthropic y el logotipo de la empresa en la pantalla de una computadora en Nueva York, el 26 de febrero de 2026. (AP Foto/Patrick Sison, Archivo) AP

Amazon invertirá 5.000 millones de dólares de inmediato como parte del nuevo acuerdo anunciado esta semana por ambas compañías, y hasta 20.000 millones más en el futuro. La empresa ya había invertido 8.000 millones de dólares en Anthropic.

La alianza permitirá que Anthropic obtenga hasta 5 gigavatios de chips Trainium de Amazon para entrenar y alimentar sus modelos de inteligencia artificial.

“Nuestro silicio de IA personalizado ofrece alto rendimiento a un costo significativamente menor para los clientes, por eso tiene tanta demanda”. afirmó Andy Jassy, director general de Amazon.

Amazon indicó que los clientes de AWS podrán acceder a la consola completa de Claude, nativa de Anthropic, desde el interior de la plataforma de nube de AWS.

Anthropic, de propiedad privada, señaló a principios de este año que su valoración creció hasta 380.000 millones de dólares, lo que la sitúa junto a rivales como OpenAI y SpaceX, el fabricante de cohetes de Elon Musk, que recientemente se fusionó con xAI, su empresa emergente de IA, creadora del chatbot Grok.

Renaissance Capital, que investiga el potencial de las ofertas públicas iniciales, ubica a Anthropic como la tercera empresa privada más valiosa, detrás de SpaceX y de OpenAI, creadora de ChatGPT, valorada en 500.000 millones de dólares.

Anthropic y Amazon son socios desde 2023 para acelerar la adopción de la IA generativa, de modo que los clientes puedan crear, desplegar y escalar aplicaciones de IA. Amazon asegura que 100.000 clientes ejecutan modelos Claude de Anthropic en AWS.

En febrero, el gobierno del presidente Donald Trump ordenó a todas las agencias de Estados Unidos que dejaran de usar la tecnología de inteligencia artificial de Anthropic e impuso otras sanciones importantes por negarse a permitir que el ejército estadounidense utilizara sin restricciones su tecnología de IA.

En un choque inusualmente público entre el gobierno y la empresa, Trump, el secretario de Defensa Pete Hegseth y otros funcionarios recurrieron a las redes sociales para criticar a Anthropic, acusándola de poner en riesgo la seguridad nacional.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, se negó a ceder por la preocupación de que los productos de la compañía pudieran usarse de maneras que violaran sus salvaguardas. Anthropic indicó que impugnaría lo que calificó como una medida sin precedentes y jurídicamente infundada, “nunca aplicada públicamente a una empresa estadounidense”.

A principios de este mes, un tribunal federal de apelaciones se negó a impedir que el Pentágono incluyera en una lista negra al laboratorio de inteligencia artificial Anthropic, en una decisión que difirió de las conclusiones alcanzadas en el fallo de otro juez sobre los mismos asuntos.

Anthropic aún no es rentable, pero manifestó en febrero que va camino de alcanzar ventas por 14.000 millones de dólares durante el próximo año.

Anthropic fue fundada por exempleados de OpenAI en 2021 y lanzó su primera versión de Claude en 2023, tras el debut de ChatGPT de OpenAI a finales de 2022.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP