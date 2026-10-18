Anthropic destina 5% de sus acciones a un nuevo fondo de 'beneficio público'

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Páginas del sitio web y los logos de Anthropic en la pantalla de una computadora, el jueves 26 de febrero de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Patrick Sison, Archivo) AP

Las acciones serán asignadas al Anthropic Public Benefit Fund, una nueva entidad dentro de la empresa.

El fondo “tendrá mayor flexibilidad y escala, lo que nos permitirá perseguir nuestra misión de nuevas maneras: por ejemplo, podríamos explorar grandes donaciones a organizaciones sin fines de lucro tradicionales o distribuciones directas a poblaciones específicas”, explicó la compañía en un blog. La empresa puso como ejemplo los impactos en el mercado laboral y señaló que, aunque ya se ha comprometido a aportar 200 millones de dólares para estudiar los efectos de la inteligencia artificial, “dado el ritmo del progreso de la IA, enfoques más audaces podrían ser necesarios”.

El director ejecutivo, Dario Amodei, y los otros cinco cofundadores de la compañía establecieron Anthropic como una corporación de beneficio público, una designación que las empresas con fines de lucro eligen para equilibrar sus objetivos financieros e impacto social.

También han prometido que donarán el 80% de su riqueza. Un programa de igualación de donaciones de acciones, en el que participan aproximadamente la mitad de los empleados de la empresa, permite que los trabajadores se comprometan a donar acciones y que Anthropic iguale esa aportación.

Al combinarse con el anuncio del domingo, Anthropic indicó que aproximadamente el 20% de sus acciones quedará destinado al “bien público”, además de cualquier porcentaje adicional que pueda sumarse si la valoración de la empresa alcanza ciertos criterios.

Anthropic planea una oferta pública inicial incluso a partir del próximo mes.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP