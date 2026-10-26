Anthropic amplía apoyo de IA a organizaciones sin fines de lucro; pide vender acciones al público

El sitio web y logos de Anthropic en la pantalla de una computadora, el jueves 26 de febrero de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Patrick Sison, Archivo) AP

Anthropic lanzó un nuevo complemento de Claude para organizaciones sin fines de lucro, creado con 30 organizaciones, para brindar una mejor respuesta a sus necesidades específicas. También ampliará su programa Claude Corps, el cual integra a becarios en organizaciones sin fines de lucro para ayudarlas a aprovechar mejor el uso de IA, al poner también a disposición a consultores para ayudar a organizaciones con proyectos más pequeños y de menor duración.

“Este trabajo es tan central para lo que somos como corporación de beneficio público", declaró Elizabeth Kelly, directora de implementación de beneficios de Anthropic. "Fuimos fundados para garantizar que estamos desarrollando IA de manera segura y responsable y que la estamos implementando de una manera que realmente beneficie a todos, incluidos quienes frecuentemente son hechos a un lado”.

Anthropic anunció este mes sus planes para comprometer el 5% de sus acciones a un nuevo Fondo de Beneficios Públicos de Anthropic, el cual podría utilizarse para donaciones a gran escala a organizaciones sin fines de lucro o distribuirse directamente a grupos de personas afectadas negativamente por la IA. El fondo aún necesita el visto bueno de los accionistas una vez que la compañía complete su oferta pública inicial, lo cual podría suceder incluso el próximo mes.

Los críticos sostienen que las empresas de IA están utilizando los donativos y compromisos a organizaciones sin fines de lucro como parte de un intento por generar buena voluntad entre la población en un momento en que hay tantas personas preocupadas por los posibles peligros de la tecnología y su impacto en el mercado laboral.

Sin embargo, Anthropic asegura que, como corporación de beneficio público, equilibra sus intereses comerciales con los intereses del bien público. La presidenta de Anthropic, Daniela Amodei, comentó a The Associated Press en mayo pasado que la empresa trabaja para dejar claro ese equilibrio. “Creo que hay algo realmente valioso en eso como estructura, simplemente para ayudar a inversionistas, empleados y personas externas a entender cuáles son nuestras intenciones y a exigirnos que respondamos por ellas”, expresó.

¿Las corporaciones de beneficio público funcionan?

Bella DeVaan, directora de Charity Reform Initiative en el Instituto de Estudios de Políticas, destacó que las corporaciones de beneficio público pueden ser significativas, pero que el gobierno federal actualmente no las regula de forma adecuada. Sin una reforma fiscal y un cambio en lo que ella llama “la permisividad pública hacia el poder de los multimillonarios en Estados Unidos”, DeVaan afirmó que no hay garantía de que incluso las corporaciones de beneficio público actúen en el interés general.

“Su riqueza pertenece al público en primer lugar —fue creada por el país y existe una especie de salario social que se le debe a las personas que usan sus productos”, explicó. “Espero que cuando la gente use el ethos de Silicon Valley que dio origen a estas empresas, que tienen grandes planes para cambiar al mundo, también piense en cómo la filantropía podría realmente alcanzar objetivos benéficos”.

Kelly señaló que el trabajo de Anthropic con el sector de organizaciones sin fines de lucro forma parte de la misión de la empresa. Buena parte de las 25.000 organizaciones que usan actualmente Claude para Organizaciones Sin Fines de Lucro tienen menos de 10 personas en su nómina, por lo que suele tener un gran impacto en las organizaciones. Puso como ejemplo a Allies Against Slavery —una organización sin fines de lucro con sede en Texas que combate la trata de personas— después de que su único integrante del personal de asuntos gubernamentales usó Claude para analizar más de 750 políticas estatales contra la trata y las convirtió en recomendaciones para grupos de activistas.

“Esto es básicamente multiplicar el bien”, resaltó. “Ese es el tipo de trabajo que nos encanta apoyar aquí en Anthropic”.

Algunas organizaciones sin fines de lucro ya encuentran ayuda al usar Claude

El presidente y director ejecutivo del Banco de Alimentos del condado de Montgomery, Scott Burns, dijo que el uso de Claude por parte de su organización ya les ha generado ahorros significativos que le permiten proporcionar alimentos a más personas en su condado de Texas, al norte de Houston.

“Los costos para el combustible han aumentado”, dijo Burns. “Los costos han subido en todas las áreas — para las proteínas en particular… Aun así, quiero poder hacer más sin añadir un montón de recursos adicionales y (Claude) me permitirá hacerlo”.

El Banco de Alimentos del condado de Montgomery es una de 30 organizaciones sin fines de lucro que ha estado trabajando con Anthropic para personalizar a Claude según sus necesidades específicas. Burns dijo que su equipo ya ha usado la herramienta para optimizar la programación de la recolección y entrega de alimentos, así como para mantener un mejor contacto con los donantes.

Espera con interés recibir pronto a dos becarios de Claude Corps para abordar su obsoleto sistema de inventario y la programación de sus voluntarios. Añadió que también espera compartir sus hallazgos con otros bancos de alimentos.

“Las organizaciones sin fines de lucro —somos como un libro abierto”, puntualizó. “¿Por qué no compartir? Sólo va a ayudar a que más gente pueda comer, ¿no?”.

La directora ejecutiva de Taproot Foundation, Cat Ward, dijo que su organización está entusiasmada por trabajar con Anthropic para aportar experiencia pro bono a organizaciones sin fines de lucro para proyectos específicos.

“Las organizaciones sin fines de lucro son de lo más austero que hay”, dijo Ward. “Tienen la ambición. Tienen la visión. Esto se trata de equiparlas con herramientas que las ayuden a llegar más lejos más rápido”.

______

La cobertura de The Associated Press sobre filantropía y organizaciones sin fines de lucro recibe apoyo mediante la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP