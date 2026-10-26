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Anthropic allana el camino para debutar en la bolsa

SAN FRANCISCO (AP) — El gigante de la inteligencia artificial Anthropic presentó documentos el lunes para lo que podría ser la mayor oferta pública inicial de acciones de la historia, incluso mientras su principal ejecutivo advierte que la IA podría suponer una amenaza existencial para la humanidad.

Dario Amodei, CEO de Anthropic, en el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza el 23 de enero del 2025. (AP foto/Markus Schreiber)
Dario Amodei, CEO de Anthropic, en el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza el 23 de enero del 2025. (AP foto/Markus Schreiber) AP

La presentación prepara a la empresa de San Francisco para un debut en Wall Street el próximo mes, con la posibilidad de eclipsar el debut bursátil de SpaceX en junio, que recaudó una cifra récord de 86.000 millones de dólares. Una OPI de Anthropic vendría incluso antes de la de OpenAI, en lo que sería una doble tanda de espectaculares arranques de compañías rivales de IA.

La presentación llega semanas después de que el director de Anthropic Dario Amodei argumentara en un ensayo a favor de frenar el desarrollo de los modelos de IA más avanzados. Una OPI podría proporcionar a Anthropic enormes recursos para acelerar su expansión. La cantidad que la empresa recaudará sigue siendo incierta, al igual que su valoración final y el precio pero incluso con estimaciones más bajas, convertiría a la startup de cinco años en una de las compañías más valiosas del mundo y podría aumentar la fortuna de Amodei y la de su hermana y cofundadora, Daniela, en miles de millones de dólares.

El documento de 335 páginas muestra que los ingresos de Anthropic están creciendo rápidamente, pero, como muchas otras empresas tecnológicas, aún no ha tenido ganancias. La compañía detrás del chatbot Claude informó una pérdida neta de 80.700 millones de dólares en la primera mitad de 2026. Eso se compara con una pérdida de 13.000 millones de dólares en el mismo periodo del año anterior.

Pese a las pérdidas, Anthropic, valorada a principios de este año en 965.000 millones de dólares por inversores privados, según reportes está encaminada a aumentar ese valor en 1,5 billones de dólares o posiblemente 2 billones de dólares, aunque su valoración final no ha sido establecida. Con 1,5 billones de dólares, Anthropic se ubicaría entre las empresas públicas más valiosas del mundo, junto a Tesla.

En cuanto al dinero recaudado, la oferta podría captar hasta 100.000 millones de dólares, superando el récord actual establecido a principios de este año por otra de las empresas de Musk, SpaceX.

En una presentación regulatoria, Anthropic indicó que cotizará sus acciones en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo "ANT".

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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