americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Antetokounmpo anota 27 y los Bucks vencen 113-99 al Jazz para cortar racha de 4 derrotas

MILWAUKEE (AP) — Giannis Antetokounmpo anotó 27 puntos, capturó nueve rebotes y repartió ocho asistencias la noche del sábado, y los Bucks de Milwaukee cortaron una racha de cuatro derrotas al vencer 113-99 al Jazz de Utah.

Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee, observa antes de la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra el Jazz de Utah, el sábado 7 de marzo de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Aaron Gash)
Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee, observa antes de la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra el Jazz de Utah, el sábado 7 de marzo de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Aaron Gash) AP

Antetokounmpo logró todo eso pese a jugar apenas 27 minutos, mientras los Bucks siguen controlando la carga de trabajo del dos veces MVP en su regreso tras una lesión. Milwaukee disputaba su tercer partido desde que Antetokounmpo volvió de una distensión en la pantorrilla derecha que lo obligó a perderse 15 encuentros consecutivos.

Utah ha perdido ocho de sus últimos nueve partidos. El Jazz había puesto fin a una racha de siete derrotas el jueves al ganar 122-112 en Washington.

El Jazz no contó con su máximo anotador, Lauri Markkanen, por un pinzamiento en la cadera derecha, ni con Isaiah Collier por motivos personales. Varios otros jugadores de Utah ya han sido descartados para el resto de la temporada.

Kevin Porter Jr., de Milwaukee, se perdió un segundo partido consecutivo por una inflamación en la rodilla derecha.

Antetokounmpo no fue el único jugador de Milwaukee que coqueteó con un triple-doble.

Ryan Rollins sumó 13 puntos, 11 rebotes y ocho asistencias. Ousmane Dieng aportó 11 puntos, nueve asistencias y ocho rebotes.

Keyonte George anotó 22 puntos y Brice Sensabaugh agregó 17 desde la banca para Utah, que lanzó apenas para un 34,4% de campo y acertó 12 de 49 en triples. ___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodriguez, derecha, realiza un pronunciamiento conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

EEUU emite licencia que autoriza la venta de oro venezolano

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de Seguridad Nacional por senador Mullin

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Destacados del día

Protestas estallan en varios barrios de La Habana en medio de apagones y escasez de agua y alimentos

Protestas estallan en varios barrios de La Habana en medio de apagones y escasez de agua y alimentos

🚨URGENTE | Israel bombardea Teherán en NUEVA serie de ataques | Destruye Depósito de petróleo

🚨URGENTE | Israel bombardea Teherán en NUEVA serie de ataques | Destruye Depósito de petróleo

Trump afirma que Cuba está en sus últimos momentos y promete que la isla tendrá una gran vida nueva

Trump afirma que Cuba está en "sus últimos momentos" y promete que la isla tendrá "una gran vida nueva"

Apagones masivos desatan protestas y cacerolazos en La Habana y Matanzas tras colapso del sistema eléctrico

Apagones masivos desatan protestas y cacerolazos en La Habana y Matanzas tras colapso del sistema eléctrico

Un automóvil circula detrás del cartel de precios de gasolina de una gasolinera en San Francisco, el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto AP/Jeff Chiu)

Se disparan precios del petróleo y gasolina al tiempo que guerra con Irán no cede

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter