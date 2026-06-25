Antes sacudida por abusos sexuales, cúpula de los bautistas sureños ahora minimiza su magnitud

ARCHIVO - Asistentes escuchan una presentación durante la reunión anual de la Convención Bautista del Sur, el martes 9 de junio de 2026, en Orlando, Florida. (Foto AP/Phelan M. Ebenhack, archivo) AP

En 2022, la reunión anual de la Convención Bautista del Sur (SBC, por sus siglas en inglés) aprobó una resolución en la que pidió disculpas a sobrevivientes de abusos sexuales, a varios de ellos por su nombre. Autorizó reformas que incluían la creación de una base de datos de trabajadores de iglesias acusados de manera creíble.

Pareció marcar un ajuste de cuentas dentro de la SBC en sintonía con los movimientos más amplios #MeToo y #ChurchToo, y un reconocimiento de que el abuso sexual por parte del clero se extendía mucho más allá del escándalo ampliamente publicitado en la Iglesia católica.

Pero sobrevivientes y defensores destacados en gran medida han renunciado a intentar impulsar cambios en la SBC tras presenciar lo que consideran esfuerzos cada vez más vacilantes hacia la reforma.

Y ahora una contranarrativa ha llegado a los niveles más altos del liderazgo de la Convención. Prominentes bautistas del sur promueven la idea de que, si bien ha habido casos de abuso sexual en la SBC, nunca llegó a un nivel de “crisis”.

Willy Rice, pastor de Florida recién elegido presidente de la SBC, ha retratado el informe de 2022 del consultor Guidepost Solutions como una “cacería de quimeras”. Rice aseveró que algunas personas con motivaciones políticas “convirtieron en arma” el tema contra la gran congregación conservadora.

El pastor de una megaiglesia de Texas Jack Graham, expresidente de la SBC, también negó de forma similar que alguna vez hubiera existido una “crisis sistémica de abuso sexual” dentro de la congregación.

“Todo esto fue un engaño osado que nos ha costado no sólo millones de dólares, sino un daño inconmensurable a nuestro testimonio”, publicó Graham recientemente en la red social X, aludiendo a demandas costosas y al impacto en la reputación de la SBC.

Para las víctimas de los abusos, esas palabras son traumatizantes, pero no sorprendentes.

“Todos los que nos vieron liderar la reforma también nos vieron ser atacados verbalmente, difamados, acosados y, al final, abandonados”, publicó en X la sobreviviente Tiffany Thigpen. Asistió a la reunión anual de 2022 para abogar por reformas, pero ha evitado las reuniones recientes.

Rice dijo que las iglesias deberían ofrecer capacitación sobre prevención de abusos sexuales, denunciar “cualquier indicio de actividad ilegal a las autoridades correspondientes” y atender a las víctimas.

El esfuerzo de reforma por abusos sexuales “absolutamente fue convertido en arma, igual que el movimiento #MeToo en la cultura secular fue convertido en arma”, sostuvo Rice. Estableció una comparación con las acusaciones de agresión sexual contra el juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh, quien las negó y las calificó de motivadas políticamente.

Rice sostuvo que las iglesias, al igual que otras organizaciones que trabajan con jóvenes, han aprendido mucho sobre el tema.

“En la medida en que alguna vez hubo momentos en que iglesias bautistas o instituciones bautistas no manejaron correctamente el abuso, eso ha dañado nuestro testimonio”, reconoció Rice en una conferencia de prensa al concluir la reunión anual de la SBC a principios de este mes en Orlando, Florida. “Hemos trabajado muy duro durante los últimos años para corregir eso”.

Rechazar el encuadre del abuso sexual como una crisis, una postura antes marginal en la SBC, es cada vez más común. El único oponente de Rice para la presidencia de la SBC, Josh Powell, adoptó una postura similar.

Rice fue elegido en una reunión anual en que los delegados también impulsaron una prohibición constitucional para las iglesias de la SBC con pastoras, una medida que requiere ratificación el próximo año.

Sobreviviente dice que no hay agenda política para quienes denuncian abusos

Christa Brown —sobreviviente de abuso sexual por parte de un pastor de la SBC y defensora de reformas desde hace mucho tiempo— dijo que, si alguien estaba politizando el tema del abuso, eran las personas involucradas en luchas de poder dentro de la SBC, no las víctimas.

“Para los sobrevivientes de abuso sexual por parte del clero, nunca ha habido nada que ganar al hablar. Por el contrario, casi siempre conlleva un alto costo personal”, señaló por correo electrónico. “No hay agenda política”.

“No hay ningún lugar dentro de la SBC donde alguien que sufrió abuso sexual por un pastor o un trabajador de la iglesia pueda denunciarlo con seguridad y obtener una respuesta adecuada", sostuvo. "He trabajado en este ámbito durante más de dos décadas, y esa realidad no ha cambiado”.

La reunión anual de la convención en 2022 autorizó una base de datos de trabajadores de iglesias acusados de manera creíble de abuso sexual y la creación de un grupo de trabajo para supervisar las reformas. Posteriormente, el grupo de trabajo fue descontinuado sin crear la base de datos, en parte por preocupaciones de responsabilidad legal.

El tema pasó al Comité Ejecutivo de la congregación, que en su lugar está remitiendo a las iglesias a bases de datos existentes de delincuentes sexuales, al tiempo que se centra en la prevención del abuso y la educación.

Brown dijo que el abuso sexual cometido por el clero es traumático de manera singular. Los líderes religiosos abusivos a menudo manipulan el lenguaje religioso de la autoridad espiritual y el perdón para manipular la confianza de un menor.

“El abuso sexual cometido por el clero conlleva dinámicas únicas (y esto es algo que la mayoría de los líderes de la SBC simplemente no parecen entender... o no quieren entender)”, escribió.

Jules Woodson, una sobreviviente que abogó por reformas contra el abuso sexual en la SBC en reuniones anteriores, dijo en X que desde entonces ha necesitado “alejarse mucho, ya que se hizo evidente que la #SBC nunca ha sido, y nunca será, un lugar seguro para mí... Una mujer”.

Informe de 2019 destacó denuncias de abuso sexual

Los escépticos en la SBC respecto a la idea de una crisis sistémica de abuso suelen señalar las cifras.

Un informe de 2019, “Abuse of Faith”, del Houston Chronicle y el San Antonio Express-News, encontró que alrededor de 380 líderes y voluntarios de iglesias bautistas del sur enfrentaron denuncias de abuso sexual en las dos décadas anteriores, con más de 700 víctimas. Los periódicos se basaron en registros disponibles públicamente, como arrestos, demandas y confesiones.

Los escépticos afirmaron que, para una denominación con más de 40.000 iglesias y millones de miembros, esas cifras eran lamentables, pero no síntomas de una crisis generalizada.

Pero los defensores señalan que el abuso a menudo no se denuncia, en particular cuando el perpetrador ocupa una posición de autoridad y con frecuencia recibe protección de otros líderes de la iglesia.

En comparación, un informe histórico sobre la Iglesia católica, realizado por el John Jay College of Criminal Justice, se benefició del acceso a documentos internos de la Iglesia sobre casos que no se habían hecho públicos. Encontró que más de 4.000 sacerdotes fueron acusados de abuso entre 1950 y 2002, alrededor del 4% de los que servían entonces.

“Dado que los casos reportados públicamente (que se basan en gran medida en condenas penales) son la punta del iceberg, la gente debería horrorizase por lo que el tamaño de esa punta revela sobre lo enorme que casi con certeza es el iceberg completo del abuso sexual por parte del clero en la SBC”, escribió Brown.

El informe de Guidepost concluyó que los sobrevivientes se encontraron repetidamente con “resistencia, obstrucción e incluso hostilidad abierta por parte de algunos” en el Comité Ejecutivo de la denominación. El informe indicó que líderes de iglesias importantes no denunciaron a abusadores ante la policía ni ante sus congregaciones.

Dos de los mencionados en el informe de Guidepost demandaron a la SBC por difamación; sus casos siguen pendientes.

Los críticos también han cuestionado la caracterización del informe sobre casos que involucraban a mujeres, al sostener que se trataba de relaciones consensuadas que eran pecaminosas, pero no abusivas. Las propias mujeres describieron los hechos como agresiones o abuso en declaraciones judiciales.

Pero los defensores de los sobrevivientes dicen que hay pruebas abundantes de fallas en niveles altos, incluso más allá de las críticas de Guidepost al Comité Ejecutivo. Citan el despido en 2018 del influyente presidente de seminario Paige Patterson por su manejo de denuncias de violación y las múltiples acusaciones de abuso contra el fallecido Paul Pressler, quien alguna vez fue una fuerza dominante en la política de la SBC.

El pastor de Carolina del Norte Bruce Frank, quien presidió el Grupo de Trabajo sobre Abuso Sexual formado tras el informe “Abuse of Faith”, dijo que los sobrevivientes comprensiblemente han renunciado a las reformas congregacionales.

“Hicimos alguna diferencia. Se quedó corto de lo que muchas personas que pasaron por eso podían esperar razonablemente”, dijo Frank, pastor de Biltmore Church, con sede en Arden, Carolina del Norte.

Se mostró a favor de una base de datos de pastores acusados de manera creíble para ayudar a evitar que depredadores se trasladen a congregaciones desprevenidas.

“En última instancia, ¿cómo proteges a la mayor cantidad de personas en un órgano poco cohesionado y descentralizado, en un lugar que depende en gran medida de voluntarios?”, dijo.

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La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP