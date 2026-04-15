americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ante críticas de Trump, el papa insiste: el mundo necesita escuchar un mensaje de paz

A BORDO DEL AVIÓN PAPAL (AP) — El papa León XIV redobló su postura el miércoles ante nuevas críticas del presidente estadounidense Donald Trump, insistiendo que el mensaje “que el mundo necesita escuchar hoy” es uno de paz y diálogo.

El pontífice habló con periodistas a bordo del avión papal rumbo a Camerún, mientras continuaba su visita a África. No mencionó la más reciente publicación de Trump en redes sociales ni la sugerencia del vicepresidente JD Vance, un converso al catolicismo, de que debería “tener cuidado” al hablar de teología.

León no aceptó preguntas. En cambio, se centró en su visita recién concluida a Argelia y en las enseñanzas de San Agustín de Hipona, la inspiración de su orden religiosa y de su propia espiritualidad.

Pero León se expresó en términos que sugerían que las críticas del gobierno de Trump no habían pasado desapercibidas.

Trump ha lanzado esta semana repetidas andanadas contra el primer papa nacido en Estados Unidos en la historia, al acusarlo de ser débil frente al crimen, de ser estar cautivo de la izquierda, y de ser elegido solo para ser contrapeso al mandatario norteamericano. Trump también publicó y luego retiró en redes sociales una imagen generada por la IA de sí mismo con semblanza de Jesús, lo que provocó una condena generalizada incluso de muchos simpatizantes.

Durante la noche, Trump publicó “¡No está bien!!!” en respuesta a una publicación que citaba mensajes en redes sociales de León antes de ser papa, en los que criticaba a Trump. Y escribió: “¿Podría alguien, por favor, decirle al papa León que Irán ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes, completamente desarmados, en los últimos dos meses, y que es absolutamente inaceptable que Irán tenga una bomba nuclear?”

León llamó la atención sobre su visita del martes a Annaba, la antigua ciudad de Hipona donde San Agustín, el gigante teológico y filosófico de la iglesia primitiva, vivió como obispo durante más de 30 años.

“Sus escritos, su enseñanza, su espiritualidad, su invitación a buscar a Dios y a buscar la verdad es algo que hoy se necesita muchísimo, un mensaje que es muy real para todos nosotros hoy como creyentes en Jesucristo, pero para todas las personas”, declaró el papa.

Al ir a Hipona, explicó León, quería ofrecer a la Iglesia y al mundo la visión de San Agustín de buscar “la unidad entre todos los pueblos y el respeto por todas las personas a pesar de las diferencias”.

Recordó que la gran mayoría de los argelinos son musulmanes, pero que respetan y honran a San Agustín como “uno de los grandes hijos de su tierra”. Esa actitud, sostuvo, ayuda a tender puentes entre cristianos y musulmanes y a promover el diálogo.

Y recordó su visita a la Gran Mezquita de Argel, donde permaneció en oración silenciosa.

“Creo que la visita a la mezquita fue significativa para decir que, aunque tenemos creencias diferentes, tenemos distintas maneras de rendir culto, tenemos distintas maneras de vivir, podemos vivir juntos en paz”, expresó.

“Y por eso creo que promover ese tipo de imagen es algo que el mundo necesita escuchar hoy”.

Los ataques de Trump contra León comenzaron después de que el papa amplificara las críticas a la guerra y afirmara que Dios no bendice a quienes lanzan bombas. León también calificó de “verdaderamente inaceptable” la amenaza de Trump de aniquilar la civilización iraní.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, durante el partido contra Nashville en los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Fort Lauderdale, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Javier Mascherano se va de Inter Miami, 4 meses después de ganar el campeonato de la MLS

El dominicano Agustín Ramírez de los Marlins de Miami le da los cinco a sus compañeros tras anotar en la cuarta entrada ante los Bravos de Atlanta el lunes 13 de abril del 2026. (AP Foto/Colin Hubbard)

Marlins vencen 10-4 a Bravos para cortar racha de tres derrotas

Keiko Fujimori, candidata presidencial del partido Fuerza Popular, habla flanqueada por los candidatos al Congreso Luis Galarreta, a la izquierda, y Micky Torres, a la derecha, tras el cierre de las urnas en las elecciones generales en Lima, Perú, el domingo 12 de abril de 2026. (AP Foto/Gerardo Marin)

Fujimori y López Aliaga lideran el conteo de votos de la elección presidencial en Perú

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se dirige a hablar con la prensa antes de abordar el Air Force Two, el viernes 10 de abril de 2026, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, previo a su viaje a Pakistán para entablar conversaciones sobre Irán. (AP Foto/Jacquelyn Martin, pool)

Vance viaja a Pakistán para encabezar conversaciones con Irán sobre el fin de la guerra

Destacados del día

Miami-Dade revoca licencias a dos compañías por presunto comercio ilegal con Cuba y advierte sanciones

Miami-Dade revoca licencias a dos compañías por presunto comercio ilegal con Cuba y advierte sanciones

Nieto de Raúl Castro habría buscado contacto directo con Trump fuera de canales diplomáticos oficiales

Nieto de Raúl Castro habría buscado contacto directo con Trump fuera de canales diplomáticos oficiales

EEUU levanta sanciones al Banco Central de Venezuela y reabre acceso a operaciones financieras globales

EEUU levanta sanciones al Banco Central de Venezuela y reabre acceso a operaciones financieras globales

Cinco cubanos arrestados en Texas por robar y sacrificar 70 reses en esquema criminal millonario

Cinco cubanos arrestados en Texas por robar y sacrificar 70 reses en esquema criminal millonario

Trump lanza advertencia sobre Cuba: Tal vez nos detengamos allí, ha sido horriblemente mal gobernada

Trump lanza advertencia sobre Cuba: "Tal vez nos detengamos allí, ha sido horriblemente mal gobernada"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter