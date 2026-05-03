Andújar y Machado jonronean en triunfo de Padres 4-3 sobre Medias Blancas

Compartir en:









Xander Bogaerts, de los Padres de San Diego, se desliza para anotar desde la tercera base tras durante la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Medias Blancas de Chicago, el domingo 3 de mayo de 2026, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull) AP

El dominicano Ramón Laureano recibió una base por bolas para abrir la octava, se robó la segunda base y avanzó a tercera con un sencillo de Jackson Merrill. Después de que Merrill se robó la segunda, Bogaerts conectó un sencillo para darle a San Diego la ventaja 4-3.

Derek Hill, de Chicago, conectó un jonrón de dos carreras que empató el juego 3-3 en la séptima.

Jason Adam (1-0) lanzó una octava entrada sin carreras y Mason Miller ponchó a los tres bateadores en la novena para su 11mo salvamento, con lo que terminó la racha de cinco victorias de Chicago. Griffin Canning abrió en su debut con los Padres y permitió una carrera y ponchó a siete en cinco entradas.

Anthony Kay, abridor de los Medias Blancas, permitió tres carreras —dos limpias— y siete hits, con cinco ponches en cinco entradas. Tyler Davis (0-1) permitió una carrera limpia en una entrada y un tercio.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP