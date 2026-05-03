Andújar y Machado jonronean en triunfo de Padres 4-3 sobre Medias Blancas

El dominicano Ramón Laureano recibió una base por bolas para abrir la octava, se robó la segunda base y avanzó a tercera con un sencillo de Jackson Merrill. Después de que Merrill se robó la segunda, Bogaerts conectó un sencillo para darle a San Diego la ventaja 4-3.
Derek Hill, de Chicago, conectó un jonrón de dos carreras que empató el juego 3-3 en la séptima.
Jason Adam (1-0) lanzó una octava entrada sin carreras y Mason Miller ponchó a los tres bateadores en la novena para su 11mo salvamento, con lo que terminó la racha de cinco victorias de Chicago. Griffin Canning abrió en su debut con los Padres y permitió una carrera y ponchó a siete en cinco entradas.
Anthony Kay, abridor de los Medias Blancas, permitió tres carreras —dos limpias— y siete hits, con cinco ponches en cinco entradas. Tyler Davis (0-1) permitió una carrera limpia en una entrada y un tercio.
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