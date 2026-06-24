Andreeva pierde su primer partido de preparación de Wimbledon en Bad Homburg

La rusa Mirra Andreeva regresa un tiro de la polaca Maja Chwalinska en la final del Abierto de Francia el sábado 6 de junio del 2026. (AP Foto/Emma Da Silva) AP

Las dos tenistas rusas se abrazaron en la red después de que Alexandrova venciera a Andreeva y al calor para imponerse 6-3, 6-4 y avanzar a los cuartos de final del Abierto de Bad Homburg.

En el segundo set, la campeona del Abierto de Francia, de 19 años, ejecutó un golpe de truco al estilo del tenis de mesa con tanto efecto hacia atrás que la pelota cayó del lado de Alexandrova antes de botar y regresar por encima de la red, lo que le dio a Andreeva el punto.