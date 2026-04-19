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Andrea Bocelli recibe trato de superestrella en el Zócalo de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El tenor italiano Andrea Bocelli recibió el trato de una superestrella el sábado por la noche en su primer concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, con ovaciones de miles de asistentes y fuegos artificiales al terminar la presentación que reunió a más de 130.000 entusiastas de la ópera.

El tenor italiano Andrea Bocelli actúa durante un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, el sábado 18 de abril de 2026. (Foto AP/Fernando Llano)
El tenor italiano Andrea Bocelli actúa durante un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, el sábado 18 de abril de 2026. (Foto AP/Fernando Llano) AP

Desde horas antes, los fans esperaron bajo el sol al astro italiano y lo ovacionaban al terminar cada una de sus intervenciones. Incluso hubo quienes rompieron una valla para estar más cerca de él, lo que llevó a reforzar la seguridad, pero sin que se reportaran mayores percances en el concierto gatuito.

El concierto, que formó parte de la gira por el 30 aniversario de su álbum “Romanza”, tuvo como invitados a la soprano puertorriqueña Larisa Martínez, con quien se dio gusto bailando Bocelli, y al barítono mexicano Juan Carlos Heredia, quienes interpretaron piezas de obras como “Rigoletto” y “La traviata” de Verdi o “La rondine” de Puccini" acompañados por la La Orquesta de Minería bajo la dirección de Carlo Bernini.

Pero el toque distintivo de esta presentación lo dio la banda mexicana Los Ángeles Azules, originaria de la alcaldía de clase trabajadora Iztapalapa, quienes junto con la cantante estadounidense Pia Toscano llevaron a Bocelli a los terrenos de la cumbia para una versión de su éxito de “Vivo por ella”

“Gracias por estar aquí, gracias a todos, ha sido una noche maravillosa”, dijo Bocelli en español antes de entonar esa canción.

Los Angeles Azules invitaron a la estrella pop mexicana Ximena Sariñana para su éxito “Mis sentimientos”, en versión sinfónica con La Orquesta de Minería, y recibieron a Bocelli quien tocó la flauta para un cover de “What a Wonderful World”, la canción oficial de Banco Plata patrocinador del concierto, en la voz de Sariñana.

La gala también contó con la participación de la violinista moldava-rumana Rusanda Panfili y los bailarines Paul Barris, Francesco Costa, Angilica Gismondo y Brittany O’Coonor.

Incluyó el “Libertango” de Astor Piazzolla; “Amor, vida de mi vida” de la zarzuela “Maravilla” de Federico Moreno Torroba, cantada en español por Bocelli, y un popurrí de “West Side Story” (“Amor sin barreras”).

El gran momento que todos esperaban llegó con el éxito “Time To Say Goodbye” de “Romanza”, que Bocelli interpretó con Martínez.

Apostar por la ópera

El Zócalo, la principal plaza de México, está acostumbrado a recibir a músicos como Shakira, Paul McCartney, Los Ángeles Azules o Los Tigres del Norte. Si bien ha tenido presentaciones de artistas de ópera y música sinfónica, este era un concierto para el que se desplegaron pantallas y un escenario igual al de las grandes estrellas pop.

El resultado fue bien recibido por los asistentes, que incluyeron a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

“Yo creo que México ahora sí le ganó a la IA”, dijo Karime Sida, de 21 años, estudiante de ingeniería industrial. “No pudo creer que hayamos vivido este momento, estoy tan entusiasmada”.

En otra parte del Zócalo se retiraba sonriente el jubilado Rodolfo Rivera, de 70 años.

“Maravilloso”, dijo. “Andrea Bocelli es el mejor cantante del mundo, nada más y nada menos, canta ópera y canta boleros, lo que le pongan enfrente … creo que son de los conciertos que tal vez solo una vez en la vida lo puedes ver”.

FUENTE: AP

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