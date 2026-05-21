Análisis sobre derrota electoral pide a demócratas dar más atención a votantes de medio oeste y sur

El presidente del Comité Nacional Demócrata Ken Martin durante una entrevista con The Associated Press en la sede del Comité en Washington, el 12 de enero del 2026. (AP foto/Allison Robbert) AP

El partido debe lanzar “un enfoque renovado en los votantes del Medio Oeste y del Sur, que han llegado a creer que no están incluidos en la visión demócrata de un Estados Unidos más fuerte y dinámico para todos”, dice el informe del Comité Nacional Demócrata que se concluyó en diciembre pasado y fue elaborado por el consultor demócrata Paul Rivera.

“Millones de estadounidenses sufren por falta de acceso a la atención médica, la pérdida de empleos y de manufactura, y una infraestructura en deterioro, y aun así siguen siendo persuadidos para votar en contra de sus propios intereses porque no se ven reflejados en el Partido Demócrata”, señala el texto de 192 páginas.

La autopsia apunta a una reducción del apoyo y la capacitación para los partidos demócratas estatales, cambios en el registro de votantes y “una incapacidad persistente o falta de voluntad para escuchar a todos los votantes”.

También critica el enfoque del partido en la “política identitaria”, pero evita algunos de los elementos más controvertidos de la campaña de 2024, pasando por alto la decisión del entonces presidente Joe Biden de buscar la reelección, la división del partido por la guerra en Israel y la selección de Kamala Harris como candidata.

El presidente del Comité Nacional Demócrata, Ken Martin, difundió el estudio el jueves, cediendo ante la intensa presión interna de operadores demócratas frustrados que habían exigido públicamente la publicación de la autopsia postelectoral.

Martin enfrenta una crisis de confianza entre funcionarios del partido, preocupados por la salud de su maquinaria política apenas un año después de iniciado su mandato. Algunos operadores demócratas han sostenido conversaciones informales sobre reclutar a un nuevo mando partidista, aunque la mayoría cree que el puesto de Martin no estaba en serio peligro de cara a las elecciones de mitad de mandato.

En un mensaje en Substack que acompañó la publicación del informe, Martin se disculpó por cómo manejó la situación. Explicó que su decisión de mantener el documento en secreto se basó en gran medida en el estado del texto, que “no estaba listo para difusión”, plagado de errores y, en muchos casos, sin atribución de fuentes.

“No estoy orgulloso de este producto; no cumple con mis estándares, y no cumplirá con los suyos”, escribió. “No respaldo lo que contiene ni lo que omite. No podía, de buena fe, ponerle el sello de aprobación del Comité. Pero la transparencia es primordial”.

La respuesta inicial de los operadores demócratas frustrados no fue positiva.

“¿Por qué no decir esto en 2024, o sumar a más gente para terminarlo, en lugar de convertir esto en el ciclo mediático más tonto durante 7-8 meses?”, escribió en redes sociales el estratega demócrata Steve Schale.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP