Amplían plazo en EEUU para solicitar reducción en la tasa de interés de los préstamos estudiantiles

ARCHIVO - Esta fotografía del 18 de noviembre de 2024 muestra el edificio del Departamento de Educación de Estados Unidos, en Washington. (AP Foto/José Luis Magaña, archivo) AP

La fecha límite original era el 30 de septiembre, pero el Departamento de Educación federal la extendió con el fin de ofrecerles a los prestatarios más tiempo para inscribirse. La reducción de la tasa estará vigente hasta junio de 2028.

Quienes ya utilizan el pago automático reciben actualmente un descuento del 0,25% en su tasa de interés, por lo que la nueva medida añade una reducción adicional del 0,75%.

El objetivo de este beneficio temporal es apoyar a los prestatarios, incluidos quienes ahora retoman el pago de sus préstamos, para asegurar que cumplan con el Plan de Asistencia para el Pago que exige realizar los abonos a tiempo, según el Departamento de Educación.

La reducción de la tasa de interés puede beneficiar a los prestatarios que tienen saldos elevados y se encuentran en un plan de cuotas fijas, dijo Lesley J. Turner, profesora adjunta de políticas públicas en la Universidad de Chicago.

“Por tiempo limitado, ahora los prestatarios pueden obtener una reducción de 1 punto porcentual completo en su tasa de interés si se inscriben en el sistema de pago automático”, explicó Turner. “Así que esto significa cuadruplicar el beneficio anterior. Es una ventaja bastante significativa, especialmente para los prestatarios que tienen saldos elevados”.

Desde que se anunció esta reducción de la tasa de interés este verano, casi 2 millones de prestatarios se han inscrito en el sistema de domiciliación.

Aproximadamente 9 millones de estadounidenses se encontraban en situación de impago en sus préstamos estudiantiles federales hasta junio, según datos del Departamento de Educación. Cientos de miles más están atrasados en sus pagos y en riesgo de caer en incumplimiento este año.

Esto es lo que necesita saber si desea inscribir sus préstamos estudiantiles en el programa de domiciliación:

Si aún no utiliza el pago automático, inscríbase antes de que termine el año

Para obtener una reducción del 1% en la tasa de interés, debe inscribirse en el modelo de pago automático a más tardar el 31 de diciembre.

Primero inicie sesión en la cuenta de su administrador de préstamos estudiantiles y seleccione la opción de pago automático. Deberá ingresar la información de su cuenta bancaria para que el pago mensual se cobre automáticamente de su cuenta corriente o de su cuenta de ahorros.

Incluso sin la reducción de la tasa de interés, domiciliar el pago es una excelente manera de mantener sus préstamos estudiantiles al día, señaló Turner.

“Todos sabemos que la vida se torna ajetreada, y si tiene que iniciar sesión cada mes para realizar el pago manualmente, existe el riesgo de que lo olvide y sus préstamos terminen en mora”, expuso.

Si ya está inscrito, ya cuenta con la reducción

A los prestatarios que ya estaban inscritos en el pago automático antes del anuncio realizado en julio, se les ha aplicado automáticamente una reducción del 1% en su tasa de interés, según el Departamento de Educación.

Si actualmente se encuentra en impago, consolide sus préstamos

Si ha incumplido con el pago de sus préstamos estudiantiles, debe iniciar sesión en el sitio web studentaid.gov y consolidar los préstamos elegibles para inscribirse en la modalidad de pago automático.

Los cobros forzosos de préstamos estudiantiles federales permanecen suspendidos. Previamente este año, el gobierno del presidente Donald Trump anunció que pospondría los planes para retener parte de los ingresos de los prestatarios que han incumplido con los pagos de sus préstamos estudiantiles. Se considera que un prestatario está en situación de incumplimiento cuando tiene al menos 270 días de retraso en sus pagos.

La solicitud en línea para la consolidación de préstamos está disponible en studentaid.gov/loan-consolidation. Si tiene varios préstamos estudiantiles federales, puede combinarlos en un solo préstamo con una tasa de interés fija y un pago mensual único. El proceso de consolidación suele tardar unos 60 días en completarse. Sólo puede consolidar los préstamos una vez.

Si sus préstamos estudiantiles están en impago, también puede comunicarse con la entidad que administra su préstamo para solicitar un programa de rehabilitación. A través de ese programa, quienes tienen préstamos se inscriben en un plan de pago reducido y, tras realizar cinco pagos, se pone fin a la retención de su salario.

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FUENTE: AP