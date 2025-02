Venezolanos abandonan el sueño americano y buscan nuevos horizontes en América Latina

John Orozco, un venezolano de 49 años que pasó seis meses en México, expresó: "No se dio la oportunidad (de entrar a Estados Unidos), pero no me arrepiento. Nunca me voy a arrepentir. He pasado trabajo, bastante. Ahora el regreso ha sido más fuerte, hasta más costoso está siendo (que la ida), pero bueno, por lo menos hice el intento". Orozco ingresó a Panamá hace un par de semanas por Paso Canoas, la frontera con Costa Rica, procedente de México. Hasta ahora ha gastado 900 dólares en este viaje de retorno.