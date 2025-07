Los actores claves que negocian desde EEUU con Venezuela y lograron el canje de prisioneros desde El Salvador

Son esas conversaciones las que han generado acuerdos, como el de finales de enero cuando el enviado especial de Donald Trump, Richard Grenell, aterrizó en Caracas, se reunió con Maduro y se llevó de regreso a seis estadounidenses presos mientras que, simultáneamente, Venezuela insistía en que no se le revocara la licencia petrolera a Chevron, petición que no dio frutos, pues Washington terminó revocándola.

Nicolás Maduro: El dirigente oficialista, a diferencia de la primera presidencia de Trump, se ha mostrado menos confrontativo con el presidente de Estados Unidos, pero ha mantenido no solo su postura ideológica, sino que también ha hecho caso omiso a peticiones públicas de la Casa Blanca como la liberación de los presos políticos. En esta ocasión, Maduro liberó a 10 estadounidenses acusados de mercenarios y se comprometió a liberar a 80 presos políticos, de los más de 900. Aunque insistió en que esto último fue por mediación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y que no tiene nada que ver con la negociación con Estados Unidos.

Bukele ha demostrado no solo ser enemigo de Maduro y gran aliado de Machado, sino una pieza importante para Estados Unidos en contra de Caracas, aunque no se sabe qué tan amplio es su margen de maniobra.

Richard Grenell: El enviado especial de Trump es un viejo conocido del chavismo. Se especula que prefiere mantener una “buena relación” con Caracas y estaba dispuesto a convencer a Trump de que se dieran licencias petroleras a Venezuela en vez de revocarlas. A cambio, lograría la liberación de los estadounidenses presos. Grenell fue contenido por las maniobras de Rubio y por el momento triunfó la posición del secretario de Estado.

Jorge Rodríguez: El presidente de la Asamblea Nacional de mayoría chavista y jefe negociador de Maduro, ha sabido obtener concesiones de Estados Unidos, reducir a la oposición y ser la cara en diálogos y negociaciones con sus contrincantes. Se mueve, se reúne y tiene los contactos. Desde México a Catar, y junto con su hermana, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, le llevó los papeles a Edmundo González para que firmara y se exiliara.

Rodríguez dijo el 18 de julio a EL TIEMPO: “Todos los días hablo con los gringos”, en respuesta a una pregunta sobre su comunicación con Estados Unidos.

María Corina Machado: Al parecer no participó en la negociación, lo que no quiere decir que no supiera. No se ha pronunciado sobre el tema. A través de un comunicado, su comando alegó que falta por liberar a todos los presos políticos. Se sabe que mantiene fluida comunicación con Rubio y representantes estadounidenses. Sin embargo, desde la clandestinidad, en la que cumple casi un año, se desconoce su operatividad política.