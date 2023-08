La señal venezolana Globovisión despidió a un periodista por debatir con un diputado chavista en una entrevista

El político dijo que las hermanas del presentador pudieron estudiar, se graduaron “en revolución” y se fueron por el “bloqueo”.

Ante esto, el comunicador recalcó: “Debería serle más preocupante que haya sido en revolución y que los resultados hayan sido que tuvieron que dejar sus profesiones. No me diga que vaya a las comunidades. Eso es algo que hago todos los días. Y cargo agua allá en Los Chorros, municipio Sucre, que por cierto es gobernado por el chavismo y no hay agua, y otras dificultades. Aquí podríamos durar todo el día. Entonces no diga que no conozco la realidad. Que por el hecho de que uno salga en televisión no significa que no conoce la realidad”.

“Yo voy a mi casa y no sale agua, y eso es hecho en revolución”, subrayó el periodista.

“Tú tienes que presentar pruebas”, retrucó el diputado; a lo que el periodista señaló que “sólo basta con ir a los lugares para ver como están. La realidad supera incluso la televisión, lo que podemos decir nosotros”.

“El principal error de los dirigentes políticos que debaten en este programa sobre los temas sociales es que creen que porque uno hace una crítica, que se corresponde con la realidad, entonces ya uno es un militante de partidos de la oposición. Eso no es así. Vincularme con una organización política es un error. Está equivocado en ese sentido”, concluyó el comunicador.

Muchos usuarios de las redes sociales se sorprendieron al notar que Contreras no apareció en la edición del programa de este miércoles. “Nuestro compromiso ha sido siempre estar del lado de la audiencia”, se limitó a decir una compañera del periodista despedido.

FUENTE: INFOBAE