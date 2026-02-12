Fuerte operativo de seguridad sacude zona portuaria en Puerto Cabello

Compartir en:









Caracas / Puerto Cabello, Venezuela — En un contexto de transformaciones profundas para el país, los puertos venezolanos, pilares del comercio exterior, han comenzado a mostrar señales claras de los cambios que se viven en la nación. Ayer miércoles, un intenso operativo policial se desarrolló en una almacenadora de contenedores de la línea naviera CMA CGM, ubicada en las adyacencias de la zona industrial de Puerto Cabello, el principal puerto de contenedores de Venezuela, colapsando gran parte de la actividad vehicular y logística durante toda la jornada.

Según trabajadores portuarios, desde temprano se observó un despliegue de distintos cuerpos de seguridad con brigadas caninas, quienes realizaron inspecciones exhaustivas en el recinto y el patio donde se almacenan los contenedores de la mencionada naviera. Hasta el momento no hay reportes oficiales sobre detenciones relacionadas con el operativo.

Esta acción ocurre en medio de una coyuntura nacional marcada por transformaciones políticas y económicas que han impactado diversos sectores productivos y logísticos del país.

Pese al reforzamiento de medidas de seguridad en algunos puntos del puerto, las principales navieras internacionales han ratificado la operatividad de sus servicios en Venezuela. La compañía francesa CMA CGM ha confirmado que sus operaciones en los puertos venezolanos —incluido Puerto Cabello— “se mantienen sin afectaciones” y que las escalas y manejos de contenedores se realizan con normalidad, sin impactos en la entrega de mercancías a destino.

Asimismo, informes del sector señalan que otras grandes líneas marítimas, como Maersk y Hapag-Lloyd, continúan ofreciendo servicios al país bajo estrictos protocolos de seguridad, operando donde las condiciones lo permiten y manteniendo la continuidad de itinerarios cuando es viable.

Puerto Cabello, junto con el Puerto de La Guaira, son tradicionalmente los nodos más importantes para carga de contenedores en Venezuela, manejando la mayor parte del intercambio comercial con el exterior. A pesar de años de desafíos logísticos e infraestructura degradada, tanto las líneas navieras como las autoridades portuarias han dicho que las operaciones continúan, aunque bajo monitoreo constante dado el escenario nacional reciente.

Mientras las autoridades no emiten comunicados oficiales detallados sobre el operativo policial y su alcance, la comunidad portuaria observa con atención el desarrollo de estas acciones, al tiempo que las operaciones comerciales marítimas siguen avanzando dentro de un ambiente de alta incertidumbre y tensión regional.