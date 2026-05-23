Algunos de los mayores desastres mineros del carbón en China este siglo

La agencia oficial de noticias Xinhua indicó que el accidente en la mina de carbón Liushenyu, en la ciudad de Changzhi, ocurrió el viernes por la noche. Unos 247 trabajadores estaban de turno en ese momento.

Shanxi es conocida como la principal provincia minera de carbón de China. Con una extensión mayor que la de Grecia y una población de alrededor de 34 millones de personas, los cientos de miles de mineros de la región extrajeron el año pasado 1.300 millones de toneladas (1.170 millones de toneladas métricas) de carbón, casi un tercio del total del país.

Los desastres mineros son habituales en China, donde la rápida industrialización llegó acompañada de una intensa explotación de recursos, malas condiciones laborales y un marco regulatorio débil.

Con frecuencia se culpa a los propietarios de las minas y a las autoridades locales de anteponer el beneficio económico a la seguridad. A menudo se atribuyen las explosiones subterráneas a la falta de equipos de ventilación para despejar el gas que se filtra desde el manto de carbón. En las últimas dos décadas, el gobierno chino ha tomado medidas para reducir las muertes en la minería, mejorando la seguridad y cerrando algunas explotaciones más pequeñas.

A continuación, algunos de los incidentes más graves:

53 personas murieron tras un derrumbe en una mina a cielo abierto en la región de Mongolia Interior, en el norte de China.

2009

108 mineros fallecieron a causa de una explosión de gas en la mina estatal Xinxing, en la provincia de Heilongjiang, cerca de la frontera con Rusia. La televisora estatal CCTV mostró un diagrama que indicaba que los mineros quedaron atrapados a unos 500 metros (un tercio de milla) bajo tierra. Las imágenes mostraron que una entrada estaba bloqueada y que rescatistas con trajes naranjas y equipos de respiración intentaban ingresar por otra.

2005

171 personas perdieron la vida en una explosión en la mina de carbón Dongfeng, en Qitaihe, en la provincia de Heilongjiang.

2005

214 mineros murieron tras una explosión de gas en la mina de carbón Sunjiawan, en la provincia de Liaoning, en el noreste de China.

2004

166 personas murieron en una explosión de gas en la mina de carbón Chenjiashan, en la provincia de Shaanxi, en el noroeste de China.

2004

148 personas fallecieron en una explosión de gas en la mina de carbón Daping, en la provincia interior de Henan, en China.

2000

162 personas murieron tras una explosión en la mina de carbón Muchonggou, en la montañosa provincia de Guizhou, en el suroeste de China.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP