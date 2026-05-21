Alexi Lalas dice que jugadores de EEUU que se dicen presionados por el Mundial son 'llorones'

De izquierda a derecha, Rob Stone, Rebecca Lowe, Alexi Lalas, Stu Holden y Javier "Chicarito" Hernández, escuchan al vicepresidente de producción de Fox Sports, Zac Kenworthy, el jueves 21 de mayo de 2026, durante una conferencia en Nueva York (AP Foto/Ronald Blum) AP

“¡Ay, pobrecitos!, ¿sí?, con esto de la presión”, ironizó Lalas durante un evento de Fox para promover su cobertura del Mundial. “Son un montón de llorones, quejándose de la presión”.

Lalas, de 55 años, jugó con Estados Unidos cuando fue anfitrión del Mundial de 1994 y es el principal analista de fútbol de Fox desde finales de 2014.

Los jugadores estadounidenses, que esperan llegar a cuartos de final por primera vez desde 2002, no se han quejado de la presión, pero han dicho que existe.

“Hay presión, la siento. Sí, está ahí, pero no es nada que no pueda manejar", comentó Pulisic en marzo. "Sí, voy a encararla de frente. Nosotros como equipo. No necesito hacerlo yo solo.

“Permítanme ponerme un poco en modo de viejo gruñón aquí. Ésta es una generación a la que se le ha dado absolutamente todo, dentro y fuera de la cancha, en términos de recursos, en términos de oportunidades, en términos de caminos. Y no creo que esté siendo poco realista. No creo que esté siendo injusto al decir que deberíamos esperar más de este grupo. Deberíamos esperar que este equipo gane este grupo”.

Lalas espera un repunte de Pulisic, que no ha marcado en 18 partidos de la Serie A con el Milan desde el 28 de diciembre y atraviesa la peor racha de su carrera: ocho encuentros consecutivos con Estados Unidos sin anotar desde noviembre de 2024.

Lalas dijo que Pulisic, de 27 años y con 32 goles internacionales, está “bien encaminado a convertirse en el mejor futbolista estadounidense de la historia en la rama masculina”.

“Es un jugador fascinante en cuanto a su talento. Es un jugador frustrante en cuanto a su personalidad”, comentó Lalas. "Está pasando por un periodo, desde una perspectiva futbolística, en el que no le va bien, y esto va a poner a prueba mi teoría de que la forma es una falacia. Tengo que creer que cuando esa puerta se cierre detrás de él y esté en ese avión, sentirá una sensación de alivio, y creo que percibirá una comodidad al llegar a un equipo y, obviamente, a un país, que quiere que le vaya bien, que cree que puede hacerlo bien.

“Nunca va a ser el líder que la gente quiere que sea, y está bien porque creo que hay otros que pueden hacerlo, pero él necesita ser la estrella que este equipo necesita”, sentenció.

Lalas sostuvo que Estados Unidos debería ganar en la nueva ronda dieciseisavos de final y llegar a octavos, instancia en la que los estadounidenses fueron eliminados en 2010, 2014 y 2018. Con la ventaja de jugar en casa, Lalas dijo que el equipo podría entonces aspirar a avanzar a “una especie de aire enrarecido”.

“Ya seas Christian Pulisic, ya seas Weston McKinnie, ya seas Diego Luna o un jugador emergente, ésta es la plataforma para tu marca”, explicó. "Si eres la figura este verano, y a este equipo le va bien este verano, serás recordado para siempre”.

Lalas habló junto a otras figuras retiradas: Stu Holden y Carli Lloyd, de Estados Unidos, así como Javier “Chicharito” Hernández, de México, además de los conductores de estudio Rob Stone y Rebecca Lowe, y el vicepresidente de producción de Fox, Zac Kenworthy.

La cadena principal de Fox televisará 70 partidos del torneo ampliado, que se disputa del 11 de junio al 19 de julio, y 34 cotejos irán por FS1.

Hernández pronosticó que Inglaterra ganará el título si no lo hace México, mientras que Holden y Lloyd dieron como favorita a Francia. Stone se inclinó por España, Kenworthy por Portugal y Lowe por Inglaterra.

Lalas dijo que apoyaba a “cualquiera menos a Inglaterra”, especialmente porque era el 250.º aniversario de la independencia estadounidense.

“¿Creen que ya son insoportables ahora? ¿Se imaginan si vinieran y ganaran ese Mundial y proclaman que la copa ‘vuelve a casa’ a través de nuestro país?", preguntó. "Por más que me duela decirlo, son muy, muy buenos, y los dioses del fútbol tienen un sentido del humor perverso”.

México y Canadá son coanfitriones del torneo, y Hernández dijo que los jugadores del Tri también enfrentan presión.

“Dicen: ‘Creo que podemos ganar un torneo’, y todos nos llaman locos. Pero luego llega el primer partido, y esperan que juegues como si fueras a ganar el torneo”, opinó.

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FUENTE: AP