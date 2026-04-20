Alerta de tsunami en Japón tras un potente terremoto de magnitud 7,4 junto a la costa norte

La agencia informó que el sismo, con una magnitud preliminar de 7,4, se produjo frente a la costa de Sanriku, en el norte de Japón, alrededor de las 4:53 de la tarde a una profundidad de unos 10 kilómetros (6 millas) bajo la superficie del mar.
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TOKIO (AP) — Un potente terremoto sacudió la costa norte de Japón, y la Agencia Meteorológica de Japón emitió una alerta de tsunami en la región.
La agencia informó que el sismo, con una magnitud preliminar de 7,4, se produjo frente a la costa de Sanriku, en el norte de Japón, alrededor de las 4:53 de la tarde a una profundidad de unos 10 kilómetros (6 millas) bajo la superficie del mar.
La televisión pública japonesa NHK indicó que un tsunami de hasta 3 metros (10 pies) podría golpear la zona en breve.
FUENTE: AP
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