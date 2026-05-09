Alec Bohm sale de su mala racha con 2 jonrones y un doble y Filis vencen 9-3 a Rockies

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Alec Bohm, de los Filis de Filadelfia, conecta un jonrón solitario durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Rockies de Colorado, el sábado 9 de mayo de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Laurence Kesterson) AP

Trea Turner sumó cuatro hits por los Filis, que mejoraron a 9-3 bajo el mando del mánager interino Don Mattingly.

Los Filis se vieron abajo por el jonrón del boricua Willi Castro en la segunda entrada ante Aaron Nola, pero reaccionaron en la tercera contra Kyle Freeland (1-4).

Bohm sacó una pelota por el jardín izquierdo para empatar el juego. Bryson Stott y Trea Turner siguieron con sencillos, y Schwarber continuó con un batazo a la grada alta del jardín derecho, su 14to de la temporada, líder de la Liga Nacional.

Bohm volvió a conectar jonrón en la cuarta y añadió un doble de dos carreras en la octava, elevando su promedio a .177.

Nola fue retirado después de 4 2/3 entradas y 94 lanzamientos, y el bullpen de los Filis no permitió hits el resto del camino. Tim Mayza (1-1) consiguió el último out de la quinta.

Freeland permitió siete carreras, seis limpias, con 10 hits en cinco entradas. ___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP