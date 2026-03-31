Alcalde de NY anuncia el regreso del gobierno de la ciudad a TikTok

Varias personas saludan y se toman fotos con el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, en una celebración de rompimiento del ayuno durante el Ramadán organizada por su equipo en la Asociación de Taxistas de Nueva York, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Angelina Katsanis) AP

El martes, el alcalde Zohran Mamdani, una auténtica estrella de las redes sociales, recurrió a la aplicación para anunciar un cambio de rumbo: “TikTok, hemos vuelto”.

La ciudad permitirá ahora que las agencias vuelvan a publicar en el sitio de redes sociales de videos cortos, siempre y cuando los departamentos cumplan una serie de precauciones de seguridad, según un memorando de funcionarios de ciberseguridad de la ciudad proporcionado el martes por la oficina del alcalde.

La prohibición fue establecida en 2023 por Eric Adams, predecesor de Mamdani, cuando el gobierno federal y muchos estados de Estados Unidos restringieron la aplicación en dispositivos propiedad del gobierno por preocupaciones de que ByteDance, su empresa matriz, pudiera compartir datos con el gobierno chino.

TikTok había desestimado las preocupaciones de los gobiernos por considerarlas infundadas. En ese momento, autoridades de la ciudad de Nueva York dijeron que la aplicación representaba una amenaza de seguridad para las redes técnicas de la ciudad.

En un memorando emitido el martes, NYC Cyber Command (Comando Cibernético de la Ciudad de Nueva York), que está a cargo de proteger los sistemas de la ciudad contra amenazas cibernéticas, escribió que el cambio buscaba ampliar el alcance de las comunicaciones de la ciudad.

“La administración de Mamdani está comprometida a usar todas las herramientas a nuestro alcance para comunicarnos con los neoyorquinos”, escribió NYC Cyber Command. “En un momento en que la gente recurre al gobierno de la ciudad para obtener información sobre servicios gratuitos, situaciones de emergencia, próximos eventos y más, queremos abrir nuevas vías de comunicación con el público y ayudar a hacer llegar la información que los neoyorquinos necesitan”.

Las reglas de seguridad: las agencias deben destinar dispositivos separados exclusivamente para usar TikTok, y esos dispositivos no pueden contener datos sensibles ni pueden usarse para correo electrónico u otros sistemas internos, las cuentas de TikTok deben crearse usando credenciales de la agencia, en lugar del correo electrónico de una persona, los departamentos deben designar a miembros específicos del personal que usarán TikTok.

Hasta el martes, TikTok no había respondido a una solicitud de comentarios.

Mamdani, de 34 años, ha publicado de manera prolífica como candidato y en su papel de alcalde, y su ascenso al estrellato político se vio impulsado por videos agudos e informativos, publicados en redes sociales, que se propagaron como la pólvora en internet.

La cuenta oficial de TikTok del alcalde de la ciudad de Nueva York, inactiva desde que entró en vigor la prohibición, ahora muestra un pequeño número de nuevas publicaciones.

En un video, Mamdani aparece convocando a los habitantes de la ciudad para recordarles sus audiencias sobre “estafas de alquiler”, donde los residentes pueden expresar quejas sobre malas condiciones de vida en los edificios de apartamentos. Otra publicación lo muestra junto a la estrella del New York Liberty de la WNBA, Natasha Cloud, para anunciar una competencia al estilo de un cuadro de eliminatorias en la que los residentes pueden votar para que el alcalde arregle un pequeño problema municipal en sus vecindarios, como un aro de baloncesto roto.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP