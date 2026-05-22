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Alberto Bettiol gana la etapa 13 del Giro de Italia y Afonso Eulálio mantiene el liderato general

VERBANIA, Italia (AP) — Alberto Bettiol ganó el viernes la 13ª etapa del Giro de Italia en Verbania, mientras Afonso Eulálio conservó el liderato general de la carrera.

El italiano Alberto Bettiol celebra al ganar la 13ª etapa de la carrera ciclista del Giro de Italia, de Alessandria a Verbania, Italia, el viernes 22 de mayo de 2026. (Gian Mattia dAlberto/LaPresse vía AP)
El italiano Alberto Bettiol celebra al ganar la 13ª etapa de la carrera ciclista del Giro de Italia, de Alessandria a Verbania, Italia, el viernes 22 de mayo de 2026. (Gian Mattia d'Alberto/LaPresse vía AP) AP

Bettiol, corredor del XDS Astana, encabezó una escapada de 15 hombres para contener al segundo clasificado, Andreas Leknessund, y a Jasper Stuyven, tercero.

Eulálio (Bahrain Victorious) se mantuvo 33 segundos por delante de Jonas Vingegaard (Team Visma — Lease a Bike) en la clasificación general después de cruzar la meta al mismo tiempo que su rival más cercano.

La etapa, mayormente llana, incluyó dos ascensos de menor categoría hacia el final del recorrido de 189 kilómetros (117 millas) desde Alessandria hasta Verbania.

La victoria de Bettiol, con un margen de 26 segundos, fue la primera en dos años y la novena de su carrera. Su último triunfo había sido en el Campeonato Nacional de Ruta en junio de 2024. Fue la tercera victoria de etapa de este Giro para su equipo.

“No importa si mi última victoria fue hace dos años o incluso más. Si ganas así, esperar dos años no se siente pesado. Sabía cada curva, cada kilómetro del final; conozco muy bien esta subida. La había recorrido hace un par de meses en mi moto y había visto el video del descenso varias veces", afirmó Bettiol.

“Sabía que el último kilómetro había que hacerlo a tope y que aquí habría excelentes escaladores, pero confiaba en que mi condición era buena. Estoy increíblemente feliz de haber conseguido por fin una victoria con este equipo”.

El 109º Giro masculino termina el 31 de mayo en Roma.

El Giro femenino se disputa del 30 de mayo al 7 de junio, con la italiana Elisa Longo Borghini como campeona defensora.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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