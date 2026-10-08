Al menos diez muertos y 16 heridos por riña en una cárcel del noroeste de México

El hecho ocurrió la mañana del jueves en el Centro Penitenciario de El Castillo de la ciudad portuaria de Mazatlán donde reclusos se enfrentaron durante la hora de la visita de sus familiares.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa dijo en su cuenta de X que en el incidente fallecieron nueve internos y un familiar, y 16 presos sufrieron lesiones y fueron trasladados para recibir atención médica. Medios locales reportaron que los reclusos utilizaron armas de fuego durante la riña.

Tras el enfrentamiento elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Marina y fuerzas estatales ingresaron al penal para reestablecer el orden. Según la Secretaría de Seguridad Pública estatal el centro penitenciario, que tiene una población de 1.800 reclusos, se encuentra “bajo control”.

El hacinamiento, generado en parte por el mecanismo de prisión preventiva —que mantiene encerrados a miles de presos sin sentencia—, sumado al escaso personal de custodia, ha favorecido la corrupción y la violencia al interior de los centros penitenciarios, según analistas. En mayo pasado se registró un motín en una cárcel de Culiacán, capital de Sinaloa, donde murieron siete presos y otro más sufrió lesiones.

En México hay 276 cárceles, de las cuales 14 son centros penitenciarios federales y 249 prisiones estatales. La población penal alcanzó para febrero las 261.388 personas, según cifras oficiales.

La violencia en el estado de Sinaloa se desató en septiembre de 2024 con la disputa interna entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa, enfrentando por un lado a los hijos del ex capo condenado Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocidos como “Los Chapitos”, y los seguidores del también detenido exlíder, Ismael “El Mayo” Zambada.

La pugna se originó luego de que Zambada fue arrestado el 25 de julio del 2024 en Texas junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo”, quien admitió en diciembre pasado ante una corte federal que organizó el secuestro de Zambada con la esperanza de obtener beneficios de las autoridades estadounidenses.

FUENTE: AP