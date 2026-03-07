americateve

Al menos 7 muertos en Járkiv, Ucrania, tras impacto de un misil ruso en edificio residencial

KIEV, Ucrania (AP) — Al menos siete personas murieron y otras 10, entre ellas tres niños, resultaron heridas el sábado cuando un misil ruso impactó un edificio residencial de cinco plantas en Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, informaron las autoridades.

Bomberos sofocan un incendio en un edificio de apartamentos de varias plantas tras un ataque con misiles rusos en Járkiv, Ucrania, el 7 de marzo de 2026. (AP Foto/Andrii Marienko)
El presidente Volodymyr Zelenskyy condenó el ataque y pidió una respuesta internacional. Según el mandatario, Rusia atacó Ucrania durante la noche con 29 misiles y 480 drones dirigidos contra instalaciones energéticas en Kiev y otras regiones centrales. Se reportaron daños en al menos otros siete puntos del país.

De acuerdo con los datos preliminares, las defensas antiaéreas derribaron 19 misiles y 453 aviones no tripulados, y se registraron impactos de 9 misiles y 26 drones en 22 lugares.

En Járkiv, en el noreste de Ucrania, los equipos de emergencias buscaban sobrevivientes entre los escombros.

En la región de Kiev se reportaron daños por escombros en tres distritos, indicaron las autoridades locales. En la región sureña de Odesa, se movilizó a 80 bomberos para ayudar a combatir grandes incendios en infraestructura tras un ataque con varios drones. El operador ferroviario estatal, Ukrzaliznytsia, dijo que los daños en la infraestructura ferroviaria obligaron a modificar varias rutas en el centro-oeste del país.

“Debe haber una respuesta de los socios a estos ataques salvajes contra la vida", escribió Zelenskyy en la red social X. "Rusia no ha abandonado sus intentos de destruir la infraestructura residencial y crítica de Ucrania, y por lo tanto el apoyo debe continuar. Contamos con la colaboración activa de la Unión Europea para garantizar una mayor protección para nuestro pueblo. Estoy agradecido a todos los que ayudan a reforzar nuestra protección”.

Rusia ha disparado decenas de miles de drones Shahed, de diseño iraní, contra Ucrania desde que invadió a su vecino hace poco más de cuatro años. Además, ha iniciado la producción nacional a gran escala de estos dispositivos y golpeó a Ucrania con cientos de aviones no tripulados en una sola noche —más de los disparados durante algunos meses completos de 2024.

Irán ha respondido a los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel lanzando el mismo tipo de drones contra países de Oriente Medio.

Zelenskyy apuntó que recibió una solicitud de apoyo de Washington para defenderse de los drones iraníes en Oriente Medio y señaló que ordenó enviar equipos y expertos ucranianos.

La guerra en Oriente Medio ha desviado la atención internacional del mayor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial y obligó a posponer una nueva ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania, mediadas por Estados Unidos, prevista para esta semana.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

