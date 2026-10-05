Al menos 30 muertos y decenas de desaparecidos tras un choque entre embarcaciones en el río Congo

Las embarcaciones de madera con motor se estrellaron entre sí el domingo cerca de la zona de Ngombe-Lukolela, en la provincia de Équateur, según el ministro provincial del Interior, Crispin Mputu.
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KINSHASA, República Democrática del Congo (AP) — Dos embarcaciones chocaron durante el fin de semana en el río Congo, lo que causó la muerte de al menos 30 personas y dejó a decenas desaparecidas, informaron el lunes autoridades locales congoleñas.
Las embarcaciones de madera con motor se estrellaron entre sí el domingo cerca de la zona de Ngombe-Lukolela, en la provincia de Équateur, según el ministro provincial del Interior, Crispin Mputu.
La causa de la colisión no estaba clara de inmediato.
El ministro declaró a The Associated Press que las 30 personas fallecidas en el accidente ya han sido enterradas.
Una embarcación viajaba desde Ubangi, en el noroeste, hacia la capital, Kinshasa, y la otra desde Kinshasa hacia Lukolela, cerca de donde ocurrió la colisión, señaló Mputu.
Las labores de búsqueda continúan para encontrar a más víctimas y sobrevivientes, agregó.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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