Al menos 250 desaparecidos, entre rohinyas y bangladesíes, tras naufragio en el mar de Andamán

Aunque los detalles seguían siendo imprecisos, el portavoz de la Guardia Costera de Bangladesh, el teniente comandante Sabbir Alam Suzan, declaró a The Associated Press el miércoles que nueve personas —tres rohinyas y seis bangladesíes— fueron rescatadas el 9 de abril. Suzan indicó que el buque M.T. Meghna Pride, con bandera bangladesí, rescató a los sobrevivientes cuando la tripulación los encontró flotando en el mar tras el naufragio.

Sigue sin estar claro cuándo se hundió la embarcación ni el estado de las operaciones de búsqueda.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones señalaron en un comunicado conjunto el martes que el pesquero zarpó de Teknaf, en el distrito de Cox’s Bazar, en el sur de Bangladesh, con un gran número de pasajeros a bordo rumbo a Malasia.

El hacinamiento, los fuertes vientos y la mala mar hicieron que la embarcación perdiera el control y se hundiera, añadió la nota.

Shari Nijman, responsable de comunicación de ACNUR en Cox’s Bazar, manifestó el miércoles que la agencia no tenía más información.

Otro responsable de prensa de la guardia costera dijo a la AP por teléfono el miércoles que los rescatados —ocho hombres y una mujer— estaban a salvo después de ser entregadas a los guardacostas, que los llevó a la policía en Teknaf.

El rescate no formaba parte de ningún operativo oficial de búsqueda porque no ocurrió en aguas bangladesíes, agregó añadiendo que la tripulación del M.T. Meghna Pride salvó a los náufragos mientras se dirigía a Indonesia desde Chittagong, Bangladesh.

El funcionario habló bajo condición de anonimato de acuerdo con la política oficial del departamento.

Para ACNUR y la OIM, la desaparición refleja el prolongado desplazamiento del pueblo rohinya y la ausencia de soluciones duraderas.

Según las agencias, la persistente violencia en el estado de Rakhine, en Myanmar, ha hecho que el regreso seguro de los rohinyas al país sea incierto, mientras que la limitada asistencia humanitaria, así como las restricciones en el acceso a la educación y al empleo en los campamentos de refugiados, siguen empujando a los vulnerables rohinyas a optar por peligrosas travesías marítimas, a menudo siguiendo las falsas promesas de salarios más altos y mejores oportunidades en el extranjero.

ACNUR y la OIM instaron a la comunidad internacional a reforzar la financiación y la solidaridad para garantizar una asistencia vital a los refugiados rohinyas en Bangladesh, que ha acogido a más de un millón de personas de la minoría musulmana procedentes de Myanmar.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP