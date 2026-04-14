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Al menos 12 personas muertas y cientos de casas dañadas por fuertes lluvias en el noroeste de Haití

PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — Las fuertes lluvias de los últimos días en el noroeste de Haití han causado la muerte de al menos 12 personas, han inundado tierras de cultivo y han dañado cientos de viviendas, informaron las autoridades el martes.

Las lluvias inundaron un hospital local y más de 900 viviendas. También destruyeron un puente, decenas de carreteras y cultivos en un país donde más de la mitad de sus casi 12 millones de habitantes enfrenta altos niveles de inseguridad alimentaria aguda.

Las lluvias comenzaron el sábado y continuaron hasta el lunes, según un comunicado de la Agencia de Protección Civil de Haití. Entre las localidades más afectadas figuran Port-de-Paix, Saint Louis du Nord y Anse-a-Foleur.

Las autoridades locales señalaron que no pueden acceder a comunidades que necesitan alimentos y otros bienes básicos con urgencia debido a que las carreteras están inundadas. El mal tiempo obligó a funcionarios de algunas localidades a cerrar escuelas y negocios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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