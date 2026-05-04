Al menos 10 heridos en un tiroteo en un lago cerca de Oklahoma City

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Policías cortan una zona cerca del S. Air Depot boulevard en Edmond, Oklahoma, tras un tiroteo en una zona de acampada en Lake Arcadia, el sábado 3 de mayo de 2026. (AP Foto/Alonzo Adams) AP

La portavoz de la policía de Edmond, Oklahoma, Emily Ward, señaló que las autoridades recibieron múltiples reportes de disparos en un lugar donde se habían reunido varios jóvenes cerca del lago Arcadia alrededor de las 9 de la tarde

Ward agregó que, además de las 10 personas llevadas a hospitales, es posible que otras hayan acudido por su cuenta. Indicó que las víctimas se encontraban en “diversas condiciones”.

El lago Arcadia se ubica unos 21 kilómetros (13 millas) al norte de Oklahoma City, en el suburbio de Edmond, una ciudad de unos 100.000 habitantes. El lago es un lugar popular para hacer picnics, acampar, pescar y practicar deportes acuáticos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP