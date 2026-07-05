americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Aguaceros dejan 5 muertos en el norte de China mientras la tormenta Maysak golpea el sur y Vietnam

BEIJING (AP) — Fuertes lluvias provocaron cinco muertes en el norte de China, mientras una tormenta tropical derribaba árboles y sumergía autos en el sur del país, informó el domingo la prensa estatal.

En esta imagen publicada por la agencia de noticias Xinhua, trabajadores retiran un árbol caído en una carretera en Jiangping town, Dongxing de Fangchenggang, en la región autónoma china de Guangxi, el sábado 4 de julio de 2026, después de que un sistema tormentoso afectara a la zona. (Lu Boan/Xinhua via AP)
En esta imagen publicada por la agencia de noticias Xinhua, trabajadores retiran un árbol caído en una carretera en Jiangping town, Dongxing de Fangchenggang, en la región autónoma china de Guangxi, el sábado 4 de julio de 2026, después de que un sistema tormentoso afectara a la zona. (Lu Boan/Xinhua via AP) AP

Dos aldeanos murieron en una inundación repentina en una zona montañosa el sábado por la noche en la parte oriental de la región china de Mongolia Interior, informó la agencia oficial de noticias Xinhua. Una persona se ahogó mientras pastoreaba ganado y la otra cayó al agua mientras conducía un rebaño para alejarlo, según el reporte.

Otras tres personas murieron el mismo día en la ciudad de Fushun, en la vecina provincia de Liaoning, unos 390 kilómetros (240 millas) al sureste, indicó Xinhua. No ofreció detalles sobre cómo murieron.

Una intensa tormenta de lluvia azotó Fushun durante varias horas a primera hora del sábado, con precipitaciones de hasta 32,9 centímetros (13 pulgadas) en una zona, de acuerdo con reportes de medios estatales. Un video publicado en internet mostró calles convertidas en lagos. Unos 3.600 residentes fueron reubicados en zonas más seguras.

En el sur de China, la tormenta tropical Maysak se dirigía el domingo hacia el norte, a la región de Guangxi, después de tocar tierra la noche anterior con vientos de 101 kilómetros (63 millas) por hora en la provincia vietnamita de Quang Ninh, en el vecino Vietnam. Se debilitó de tormenta tropical severa a tormenta tropical a medida que avanzaba hacia el interior.

Los ríos se desbordaron en la ciudad de Fangchenggang, en Guangxi, y sumergieron autos hasta el techo, según mostraron imágenes de la televisora estatal CCTV. Los rescatistas utilizaron botes inflables para llegar a personas atrapadas. Algunos vecinos la describieron como la inundación más grave en dos décadas, según un reporte del China News Service.

En Vietnam, la tormenta derribó árboles y arrancó cubiertas metálicas de edificios en la localidad de Mong Cai el sábado por la noche, informó la prensa estatal vietnamita. Se utilizaron motosierras y maquinaria pesada para retirar escombros y reabrir carreteras después de que amainaran los vientos.

Maysak también arrancó árboles de raíz en Dongxing, una ciudad fronteriza con Vietnam. La tormenta tropical dejó lluvias en la isla china de Hainan la semana pasada antes de cruzar el mar y tocar tierra de nuevo en Vietnam.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP)

LO ÚLTIMO: 900 militares de EEUU apoyan las labores humanitarias en Venezuela

Un niño duerme en la calle ante casas dañadas por los sismos en Catia La Mar, Venezuela, el domingo 28 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)

Una fuerte réplica sacude Venezuela mientras los rescatistas buscan sobrevivientes

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros dos días después de un sismo que remeció La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (AP Foto/Juan Pablo Arraez)

Se reduce la ventana de tiempo para rescatar sobrevivientes en Venezuela tras 2 sismos mortales

ARCHIVO - Sergei Ivanov, representante especial de Rusia para la protección del medio ambiente y el transporte, asiste a un desfile militar del Día de la Victoria que conmemora el 75to aniversario de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza Roja de Moscú, Rusia, el miércoles 24 de junio de 2020. (Foto AP/Pavel Golovkin, Pool, archivo)

Muere Sergei Ivanov, exministro de Defensa ruso, a los 73 años; fue considerado sucesor de Putin

Destacados del día

Muere general cubano Alcibíades Wilmer Pérez Rivero, exjefe de Inteligencia Militar de las FAR

Muere general cubano Alcibíades Wilmer Pérez Rivero, exjefe de Inteligencia Militar de las FAR

Identifican a adolescente muerta en La Güinera: tenía 17 años y no era el blanco del ataque

Identifican a adolescente muerta en La Güinera: tenía 17 años y no era el blanco del ataque

Aviones militares sobrevuelan el estadio de Filadelfia deurante el partido del Mundial entre Paraguay y Francia, el sábado 4 de julio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton)

Aficionados del Mundial celebran 250 años de independencia de EEUU en Filadelfia y Houston

Kylian Mbappé, de Francia, celebra tras convertir un penalti ante Paraguay en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo, disputado el sábado 4 de julio de 2026 en Filadelfia (AP Foto/Martin Meissner)

Mbappé vuelve a marcar y Francia avanza a cuartos del Mundial tras eliminar a Paraguay por 1-0

SOBRINO NIETO DE CASTRO ACUSA A MARCO RUBIO DE IMPONER 〝dependencia económica forzosa〞

SOBRINO NIETO DE CASTRO ACUSA A MARCO RUBIO DE IMPONER 〝dependencia económica forzosa〞

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter