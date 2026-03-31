Agentes del FBI despedidos presentan demanda denunciando "campaña de represalias"

La demanda federal se suma a la creciente lista de impugnaciones judiciales a la purga de personal emprendida por parte el director del FBI, Kash Patel, que durante el último año ha derivado en la expulsión de decenas de agentes, ya sea por su participación en investigaciones relacionadas con Trump o porque se les percibía como insuficientemente leales a la agenda del mandatario.

La demanda en un tribunal federal en Washington se presentó técnicamente en nombre de solo tres agentes, pero podría tener implicaciones mucho más amplias, dado que su solicitud de estatus de demanda colectiva podría abrir la puerta para que otros agentes despedidos bajo Trump recuperen sus empleos.

Los tres agentes —Michelle Ball, Jamie Garman y Blaire Toleman— fueron despedidos en octubre y noviembre pasados en lo que, según ellos, fue una “campaña de represalias” por su trabajo en la investigación sobre Trump. Los agentes tenían entre ocho y 14 años de servicio “ejemplar e intachable” en el FBI y esperaban pasar el resto de sus carreras en la agencia, pero fueron despedidos abruptamente sin causa y sin que se les diera la oportunidad de responder, según la demanda.

“Servir al pueblo estadounidense como agentes del FBI fue el mayor honor de nuestras vidas", declararon los agentes en un comunicado. "Prestamos juramento de defender la Constitución, seguimos los hechos adondequiera que nos llevaran y nunca comprometimos nuestra integridad. Nuestra separación del servicio federal —sin el debido proceso y basada en una falsa percepción de sesgo político— es una profunda injusticia que plantea serias preocupaciones sobre la interferencia política en la aplicación de la ley federal”.

La investigación en la que trabajaron los agentes culminó en una acusación formal de 2023 del fiscal especial Jack Smith, que acusó a Trump de tramar ilegalmente para deshacer los resultados de la elección presidencial que perdió ante el demócrata Joe Biden en 2020. Smith finalmente abandonó ese caso, junto con otro separado que acusaba a Trump de retener ilegalmente documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, después de que Trump recuperó la Casa Blanca en 2024, al citar opiniones jurídicas del Departamento de Justicia que prohíben acusaciones federales contra presidentes en funciones.

La demanda señala que los despidos siguieron a la publicación, por parte del senador Chuck Grassley, presidente republicano del Comité Judicial del Senado, de documentos sobre la investigación electoral que, según dijo, provenían del interior del FBI. Esos registros incluían archivos que mostraban que el equipo de Smith había exigido registros telefónicos de algunos legisladores republicanos, una medida que enfureció a aliados de Trump en el Congreso.

La demanda identifica como demandados a Patel y a la secretaria de Justicia Pam Bondi, acusándoles de haber orquestado los despidos pese a estar “personalmente involucrados” como testigos o abogados en algunos de los problemas legales que ha enfrentado Trump.

Patel, por ejemplo, fue citado a comparecer ante un jurado preliminar que investigaba la retención de documentos clasificados por parte de Trump y sus registros telefónicos también fueron solicitados, mientras que Bondi formó parte del equipo legal que representó a Trump en su primer juicio político, que terminó con su absolución.

“Y ahora, en virtud de un nombramiento presidencial en la cúspide de la aplicación de la ley federal, los demandados están abusando de sus cargos para adjudicarse victorias que no obtuvieron por los méritos del caso”, afirma la demanda.

Portavoces del FBI y del Departamento de Justicia declinaron comentar sobre el litigio en curso. Patel y Bondi han dicho que los agentes despedidos y los fiscales que trabajaron en el equipo de Smith manipularon políticamente el sistema judicial, una afirmación que también se incluyó en sus cartas de despido pero que los demandantes califican de difamatoria e infundada.

Los agentes despedidos quieren “protecciones constitucionales fundamentales”

Dan Eisenberg, abogado de los agentes, manifestó en un comunicado que sus clientes fueron despedidos sin investigación alguna, sin notificación de cargos ni oportunidad de ser escuchados.

“Esta demanda busca reafirmar protecciones constitucionales fundamentales para los empleados del FBI, garantizando que puedan desempeñar sus funciones sin temor ni favoritismos. Todos nos beneficiamos cuando la única lealtad de los agentes del orden es hacia los hechos y la verdad”, indicó Eisenberg, del bufete Emery Celli Brinckerhoff Abady Ward & Maazel LLP.

La demanda solicita que los agentes sean restituidos en sus puestos y una declaración judicial que confirme que se violaron sus derechos. También busca representar a una clase de al menos 50 agentes que han sido despedidos desde el 20 de enero de 2025, o que lo serán. Esos agentes también podrían recuperar sus empleos si el caso prospera y se concede el estatus de demanda colectiva.

Otros también han sido despedidos

Otros empleados despedidos que han demandado incluyen agentes que fueron fotografiados arrodillados durante una protesta por la justicia racial en 2020; un agente en formación que exhibió una bandera LGBTQ+ en su espacio de trabajo; y un grupo de altos funcionarios, incluido el exdirector interino del FBI, que fueron despedidos el verano pasado.

Los despidos han continuado, y Patel el mes pasado apartó a un grupo de agentes de la oficina de campo de Washington que habían participado en la investigación sobre el acaparamiento de documentos clasificados por parte de Trump. Trump ha insistido en que tenía derecho a conservar los documentos cuando dejó la Casa Blanca y ha afirmado sin pruebas que los había desclasificado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP