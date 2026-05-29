Agente de ICE buscado por disparar a un hombre en Minneapolis es arrestado en Texas

Christian Castro, de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), fue detenido 11 días después de que fiscales de Minneapolis lo acusaran de agresión y de denunciar falsamente un delito, en el hecho en que el venezolano Julio César Sosa-Celis resultó herido el 14 de enero.

Los fiscales del condado Hennepin en Minnesota, señalaron que la Oficina de Aprehensión Criminal del estado localizó a Castro, de 52 años, en Texas y trabajó con agentes de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y con los Texas Rangers para arrestarlo.

“El arresto de hoy es un paso crucial hacia adelante en nuestro procesamiento del señor Castro”, declaró Mary Moriarty, fiscal del condado Hennepin.

Los registros judiciales en línea no mencionan a un abogado de Castro y no estaba claro si cuenta con uno. Se dejaron mensajes en busca de comentarios a ICE, a la Oficina del Inspector General de Seguridad Nacional y a los Texas Rangers.

Castro es el segundo agente federal acusado por su conducta durante la ofensiva en Minnesota. Es uno de los dos agentes que según el director de ICE, Todd Lyons, mintieron sobre las circunstancias del incidente.

Según los fiscales, Castro disparó a través de la puerta principal de una vivienda e hirió a Sosa-Celis en el muslo después de que Castro y otro agente persiguieran a un hombre distinto, Alfredo Alejandro Aljorna, hasta el dúplex de apartamentos en Minneapolis donde él y Sosa-Celis vivían. Moriarty indicó que Sosa-Celis y Aljorna estaban legalmente en Estados Unidos.

Las autoridades federales acusaron inicialmente a Sosa-Celis y a Aljorna de golpear a un agente con el palo de una escoba y una pala para nieve. Un juez federal desestimó posteriormente los cargos, e ICE y el Departamento de Justicia abrieron una investigación para determinar si los agentes mintieron sobre lo ocurrido.

En un comunicado tras anunciarse las acusaciones, ICE indicó que la fiscalía federal estaba investigando declaraciones de agentes que podrían enfrentar medidas disciplinarias, incluida la destitución y el procesamiento penal. ICE calificó la actuación de la fiscalía del condado como “ilegal y nada más que una maniobra política”. La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, a la que Moriarty atribuyó ayuda en el arresto, es independiente de ICE y está destinada a actuar como organismo de supervisión de las agencias del Departamento de Seguridad Nacional, incluida ICE.

Minneapolis difundió el mes pasado un video que muestra los momentos previos al tiroteo contra Sosa-Celis, captado a distancia por una cámara de seguridad propiedad de la ciudad.

El video parece mostrar a una persona de pie con una pala para nieve fuera de la casa, cerca de la calle, que luego retrocede hacia la vivienda y arroja la pala al patio. Esto ocurre mientras una persona perseguida por otra sube corriendo desde la calle, cae en la acera, se levanta y continúa hacia la casa.

Los tres parecen forcejear cerca de los escalones de la entrada durante unos 10 segundos. No queda claro el momento exacto en que Sosa-Celis recibe el disparo. Un automóvil con luces intermitentes aparece y otra persona se acerca caminando.

El gobierno de Trump envió a miles de agentes al área de Minneapolis y St. Paul como parte de la campaña nacional de deportaciones y considera que la operación fue un éxito.

Pero las tensiones aumentaron y las muertes a tiros de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales desataron un malestar masivo y denuncias de abuso policial.

Los líderes de Minnesota y el gobierno de Trump han chocado sobre quién tiene la autoridad para investigar y procesar a agentes federales por su conducta en servicio.

La oficina de Moriarty acusó el mes pasado al agente de inmigración Gregory Donnell Morgan Jr. de agresión por presuntamente apuntar con su arma a personas dentro de un automóvil en una autopista. Se entregó la semana pasada y su abogado impugna los cargos.

El condado también investiga las muertes de Good y Pretti y demandó al gobierno de Trump en marzo para obtener acceso a pruebas en esos casos y en el tiroteo contra Sosa-Celis.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP