Agente de espionaje de Baréin es condenado a cadena perpetua por muerte bajo custodia

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La agencia estatal de noticias bareiní informó que el fallo se produjo después de que los investigadores concluyeran que el agente no identificado del Servicio Nacional de Inteligencia fue responsable de la muerte del hombre. Los fiscales presentaron cargos en abril, entre ellos “agresión que resultó en muerte”.

La unidad especial de investigaciones del fiscal público no mencionó al hombre por su nombre, pero la fecha de la muerte coincide con la de Mohamed al-Mousawi, un musulmán chií de 32 años cuyo cuerpo fue devuelto a su familia con moretones, quemaduras y cortes, según manifestaron testigos que lo vieron en la morgue y en su funeral. Un experto forense de Physicians for Human Rights le indicó a The Associated Press que sus lesiones coincidían con descripciones de traumatismo por fuerza contundente y tortura.

Al-Mousawi estuvo entre decenas de personas detenidas o acusadas por protestas en las que expresaban apoyo a Irán o por delitos relacionados con el espionaje en el punto álgido de la guerra, mientras misiles iraníes impactaban en Baréin. La nación insular, de mayoría chií y gobernada por suníes, alberga la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos. El gobierno ha presentado a los manifestantes, en su mayoría chiíes, como títeres de Irán.

Grupos de derechos humanos condenaron la campaña de arrestos y exigieron una investigación sobre la muerte de Al-Mousawi.

El Instituto de Baréin para los Derechos y la Democracia calificó de insuficiente la cadena perpetua el martes y exigió transparencia sobre el agente y las circunstancias que rodearon la muerte de Al-Mousawi.

El gobierno de Baréin ha negado cualquier sectarismo y sostiene que las autoridades han actuado conforme a la ley y que organismos independientes investigan las denuncias de abusos.

___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP