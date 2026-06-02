americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Agente de espionaje de Baréin es condenado a cadena perpetua por muerte bajo custodia

Un tribunal en Baréin condenó a cadena perpetua el martes a un miembro de la agencia de espionaje interno por la muerte bajo custodia de un hombre arrestado durante la guerra con Irán.

La agencia estatal de noticias bareiní informó que el fallo se produjo después de que los investigadores concluyeran que el agente no identificado del Servicio Nacional de Inteligencia fue responsable de la muerte del hombre. Los fiscales presentaron cargos en abril, entre ellos “agresión que resultó en muerte”.

La unidad especial de investigaciones del fiscal público no mencionó al hombre por su nombre, pero la fecha de la muerte coincide con la de Mohamed al-Mousawi, un musulmán chií de 32 años cuyo cuerpo fue devuelto a su familia con moretones, quemaduras y cortes, según manifestaron testigos que lo vieron en la morgue y en su funeral. Un experto forense de Physicians for Human Rights le indicó a The Associated Press que sus lesiones coincidían con descripciones de traumatismo por fuerza contundente y tortura.

Al-Mousawi estuvo entre decenas de personas detenidas o acusadas por protestas en las que expresaban apoyo a Irán o por delitos relacionados con el espionaje en el punto álgido de la guerra, mientras misiles iraníes impactaban en Baréin. La nación insular, de mayoría chií y gobernada por suníes, alberga la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos. El gobierno ha presentado a los manifestantes, en su mayoría chiíes, como títeres de Irán.

Grupos de derechos humanos condenaron la campaña de arrestos y exigieron una investigación sobre la muerte de Al-Mousawi.

El Instituto de Baréin para los Derechos y la Democracia calificó de insuficiente la cadena perpetua el martes y exigió transparencia sobre el agente y las circunstancias que rodearon la muerte de Al-Mousawi.

El gobierno de Baréin ha negado cualquier sectarismo y sostiene que las autoridades han actuado conforme a la ley y que organismos independientes investigan las denuncias de abusos.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Unas personas transportan bidones de agua en La Habana, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Unos 2,7 millones de cubanos sufren falta de agua en medio de la crisis energética

La embajada de Estados Unidos realiza un simulacro de evacuación aérea y de emergencia el sábado 23 de mayo de 2026, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Pedro Mattey)

Aeronaves de EEUU sobrevuelan Caracas en medio de un “simulacro de evacuación"

Destacados del día

VIDEO: Cubano rompe el silencio tras polémica en Cancún y asegura que actuó para proteger a su esposa embarazada

VIDEO: Cubano rompe el silencio tras polémica en Cancún y asegura que actuó para proteger a su esposa embarazada

ARCHIVO - Un cartel de Se busca personal se exhibe en un restaurante en Niles, Illinois, el jueves 14 de mayo de 2026. (Foto AP/Nam Y. Huh, archivo)

Suben vacantes de empleo en EEUU a 7,6 millones en abril pese a guerra con Irán

EL CANGREJO dice AHORA que quiere abrir Cuba a los negocios

EL CANGREJO dice AHORA que quiere 'abrir Cuba a los negocios'

¿Espías o diplomáticos? Revelan que matrimonio expulsado de EEUU ahora opera desde la embajada cubana en Madrid

¿Espías o diplomáticos? Revelan que matrimonio expulsado de EEUU ahora opera desde la embajada cubana en Madrid

Iberia suspende vuelos directos a Cuba y deja a La Habana sin una de sus principales conexiones con Europa

Iberia suspende vuelos directos a Cuba y deja a La Habana sin una de sus principales conexiones con Europa

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter