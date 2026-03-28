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Agente del Servicio Secreto de Jill Biden se dispara accidentalmente en la pierna en aeropuerto

Un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos asignado para proteger a la ex primera dama Jill Biden se disparó accidentalmente en la pierna en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia el viernes, informaron las autoridades.

Biden no se encontraba en la zona cuando el agente resultó herido durante una “descarga negligente” de su arma de fuego la mañana del viernes, declaró a The Associated Press el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi. Según reportes iniciales, el agente viajaba en un automóvil sin distintivos cuando disparó accidentalmente su arma poco antes de las 9 de la mañana, indicó la policía de Filadelfia.

Otros oficiales acudieron para auxiliar al agente herido, quien fue trasladado a un hospital local. Está recibiendo tratamiento por sus lesiones y se encontraba en condición estable, señaló Guglielmi.

Las operaciones del aeropuerto no se vieron afectadas, afirmó Heather Redfern, gerente de asuntos públicos del Departamento de Aviación de la ciudad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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