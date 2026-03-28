Agente del Servicio Secreto de Jill Biden se dispara accidentalmente en la pierna en aeropuerto

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Biden no se encontraba en la zona cuando el agente resultó herido durante una “descarga negligente” de su arma de fuego la mañana del viernes, declaró a The Associated Press el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi. Según reportes iniciales, el agente viajaba en un automóvil sin distintivos cuando disparó accidentalmente su arma poco antes de las 9 de la mañana, indicó la policía de Filadelfia.

Otros oficiales acudieron para auxiliar al agente herido, quien fue trasladado a un hospital local. Está recibiendo tratamiento por sus lesiones y se encontraba en condición estable, señaló Guglielmi.

Las operaciones del aeropuerto no se vieron afectadas, afirmó Heather Redfern, gerente de asuntos públicos del Departamento de Aviación de la ciudad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP