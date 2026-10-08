Agente del ICE balea a un dominicano durante arresto en NY, informan las autoridades

Agentes del orden en el lugar de un tiroteo, el jueves 8 de octubre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig) AP

El hombre sobrevivió y está siendo atendido en un hospital, informó la agencia. No entró en detalles sobre lo que llevó al tiroteo y se limitó a señalar que “durante el incidente, un agente del ICE accionó su arma” y que el hombre resultó herido, refiriéndose al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por sus iniciales en inglés.

La agencia se refirió a la persona baleada como un "extranjero ilegal criminal” con una condena previa por hurto mayor y un amplio historial delictivo. Fue arrestado por la policía de Nueva York en diciembre de 2023, pero fue liberado posteriormente, indicó la agencia, la cual culpó a las “imprudentes políticas de ciudades santuario” en urbes con gobierno demócrata como la ciudad de Nueva York.

El episodio provocó indignación entre algunos funcionarios de la ciudad, que se apresuraron a llegar al lugar para condenar lo ocurrido y hacer un llamado para que se ponga fin a los operativos migratorios federales.

El alcalde Zohran Mamdani emitió un comunicado en el que calificó la situación de “inconcebible e increíblemente grave”. Aseguró que llamó a Trump para discutir el tema.

Manifestantes en el lugar coreaban: “¡Fuera el ICE de nuestras calles ya!”.

El DHS se quejó de que sus agentes “se ven obligados a realizar arrestos en entornos impredecibles y peligrosos” cuando se libera a “extranjeros ilegales peligrosos”.

El episodio ocurrió en el vecindario de Marble Hill, una pequeña parte de Manhattan unida al Bronx.

Pedro Almaraz, empleado de un restaurante cercano, relató que escuchó tres o cuatro disparos y vio a un hombre en el suelo rodeado por varios agentes con el rostro cubierto y chalecos del Departamento de Seguridad Nacional.

Videos y fotos publicados por transeúntes en redes sociales poco después del tiroteo mostraban a un hombre sentado en el suelo con las manos detrás de la espalda. Otro video muestra a policías de la ciudad de Nueva York mientras levantan a un hombre aparentemente herido y lo llevan hasta un vehículo policial.

Cerca de lugar quedó un automóvil dañado bloqueando la vía, con pequeños agujeros en dos de sus ventanas.

En los videos se puede ver a agentes con insignias del ICE en el lugar, incluido uno que llevaba un fusil.

Alfred Silva, un residente de 38 años, pidió que los agentes federales se identifiquen con mayor claridad, asegurando que uno de ellos vestía un chaleco de seguridad de construcción y portaba un fusil.

“Necesitamos más transparencia para entender con quién estamos lidiando, porque cualquiera en la calle puede ponerse un chaleco, sacar un arma y decir que es del ICE”, afirmó.

“Siento que, sin importar si eres de izquierda o de derecha, deberíamos entender que esto no debería estar pasando”, añadió.

La gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, indicó en redes sociales que ya había sido informada del incidente.

“Esperamos que las autoridades federales ofrezcan un relato completo y transparente de las circunstancias que rodean a este incidente. Los neoyorquinos merecen saber exactamente qué ocurrió y por qué”, subrayó.

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El periodista de The Associated Press Michael R. Sisak contribuyó con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP