Agente del ICE acusado de atropellar a un hombre que huía en Houston se entregará el lunes

El fiscal de distrito del condado de Harris, Sean Teare, izquierda, y el jefe policial del condado, Ed Gonzalez, derecha, asisten a una conferencia de prensa el viernes 30 de octubre de 2026, en Houston, para anunciar la acusación formal del agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) Mario Alberto Morales por parte de un jurado investigador del condado de Harris. (Melissa Phillip/Houston Chronicle vía AP) AP

Mario Alberto Morales, agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), atropelló a Miguel Parra Hernández, un trabajador de la construcción de 48 años, con su SUV sin distintivos el 10 de octubre, mientras lo perseguía por un estacionamiento. Un jurado investigador imputó a Morales el viernes por un delito grave de agresión agravada con un arma mortal.

Morales planea entregarse en un tribunal en algún momento del lunes, le dijo a The Associated Press su abogado, David Lindenmuth, quien había dicho previamente a la AP que el incidente fue “claramente solo un accidente” y que las autoridades locales habían “inventado un delito de la nada”.

Parra Hernández sufrió la fractura de una pierna y se recupera en un centro de rehabilitación mientras permanece bajo custodia federal, informó a los periodistas el viernes el fiscal de distrito del condado de Harris, Sean Teare.

En un video de una cámara de vigilancia difundido previamente aparece el vehículo de Morales cruzando un camellón y golpeando a Parra Hernández mientras este huye corriendo.

Teare reprodujo el viernes imágenes de la cámara corporal de Morales en las que el agente aparece haciendo giros bruscos con el volante. Luego se detiene, baja del vehículo y se gira hacia Parra Hernandez, que está tendido en el suelo, gritando.

“Yo venía entrando y lo golpeé con el auto”, se escucha decir a Morales después de que llega otro agente del ICE.

Parra Hernández dijo a los agentes que huyó del control de tránsito cuando Morales empezó a ponerse una máscara, y que el agente “le echó el auto encima”, según un informe del incidente del departamento de policía del condado de Harris revisado por la AP. Morales dijo a los agentes que no frenó antes de golpear a Parra Hernández, pero que no lo impactó intencionalmente, de acuerdo con el informe.

El ICE dijo después del incidente que el objetivo del operativo era un hombre llamado José Mendoza Cervantes, a quien, según la agencia, vieron subirse a un auto con Parra Hernández. La hija de Mendoza Cervantes dijo al grupo de derechos de los inmigrantes FIEL que su padre lleva casi una década muerto.

Morales figura entre un pequeño grupo de agentes federales que han sido acusados penalmente por herir a personas durante la agresiva ofensiva migratoria del gobierno del presidente Donald Trump. El mes pasado, el agente del ICE Christian Castro se declaró inocente de los cargos de haber mentido al FBI tras dispararle y herir a un hombre venezolano cuando varios agentes de inmigración realizaron operativos en Minneapolis a principios de este año.

En muchos otros tiroteos del ICE, incluidos algunos mortales, no se ha logrado presentar cargos contra los agentes involucrados.

Morales, de 34 años, ha servido como agente del ICE por poco más de un año, según Lindenmuth.

Teare afirmó el viernes que las autoridades tienen una “importante cantidad de información” sobre Morales y que, según su experiencia, las agencias del orden no contratarían a alguien con sus antecedentes. No dio más detalles.

Morales fue acusado de un delito menor en 2013 por robar cuatro DVD, según registros del Tribunal del condado de Harris. Esos cargos fueron desestimados después de que pagó una multa de 270 dólares y llegó a un acuerdo de declaración de culpabilidad.

Luego, se postuló sin éxito para representar al 34to distrito parlamentario de Texas en el ciclo electoral de este año bajo el nombre “Bam Morales”, lo cual fue confirmado por Lindenmuth. Morales sirvió en la 82da División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos y posteriormente como oficial penitenciario y agente del orden, escribió en un cuestionario de candidatos de Ballotpedia. Escribió que sus principales prioridades eran los derechos de los veteranos, los asuntos económicos y un servicio guiado por los principios cristianos de “compasión, integridad, servicio y rendición de cuentas”. Señaló la inmigración ilegal como uno de los mayores desafíos del país.

Morales también escribió en el cuestionario que recibió el respaldo de una organización llamada “Make America Godlier Again” (“Hagamos piadoso a Estados Unidos otra vez”).

Morales se presentó en una conferencia cristiana de 2024 organizada por el teleevangelista Johnson Suleman. En un video de la conferencia, Morales parece actuar como traductor al español mientras Suleman sirve comida gratis y “extiende su toque de amor a los inmigrantes”.

“Quiero orar por los inmigrantes”, dijo Suleman, mientras Morales traducía esas palabras al español. “Los bendigo. Que el Señor conceda su petición y les abra sus puertas”.

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Mayes-Osterman es integrante del programa de corresponsales de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que ubica a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas con poca cobertura.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP