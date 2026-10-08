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Agencia sanitaria rusa niega un segundo contagio en un caso sospechoso de peste neumónica

El organismo ruso de control de la salud pública negó el jueves que una trabajadora de laboratorio que murió en Siberia hubiera contagiado a otra persona, en medio de la creciente preocupación mundial por un presunto caso de peste neumónica.

Una ambulancia pasa por delante de un centro médico para el tratamiento de enfermedades infecciosas, en Shelekhov, a las afueras de Irkutsk, Rusia, el 8 de octubre de 2026. (AP Foto)
Una ambulancia pasa por delante de un centro médico para el tratamiento de enfermedades infecciosas, en Shelekhov, a las afueras de Irkutsk, Rusia, el 8 de octubre de 2026. (AP Foto) AP

Rospotrebnadzor indicó que la empleada de laboratorio de un instituto de investigación sobre la peste en Irkutsk, en el sureste de Siberia, falleció a causa de una neumonía de origen desconocido. En un comunicado escueto, señaló que pruebas “exhaustivas” no hallaron evidencia de que su enfermedad fuera causada por alguno de los patógenos con los que trabajaba, e informó a la Organización Mundial de la Salud de que no se ha registrado ningún caso de peste en la región de Irkutsk.

En el comunicado del jueves, Rospotrebnadzor rechazó como falsas las versiones sobre que una segunda persona habría enfermado tras entrar en contacto con la trabajadora del laboratorio. No ofreció más información sobre la enfermedad y la muerte de la empleada, ni sobre los motivos que llevaron a decretar amplias medidas de emergencia en la región.

Maria Van Kerkhove, directora de Gestión de Epidemias y Pandemias de la OMS, dijo el miércoles que el organismo de salud de Naciones Unidas no sabe qué causó la muerte de la mujer el 2 de octubre, que reportes no confirmados en Rusia atribuyeron a la peste neumónica —una forma grave de peste que puede propagarse entre humanos. Instó a Rusia a proporcionar más información sobre el caso.

Las declaraciones de Van Kerkhove sugirieron que la agencia de salud de la ONU tiene más preguntas que respuestas sobre la situación en el laboratorio, especializado en la peste y que fue fundado hace aproximadamente un siglo para estudiar esa enfermedad en Siberia, donde se presenta de forma natural en animales salvajes.

La OMS afirmó que ha solicitado más información para aclarar la causa de la neumonía grave, el patógeno que motivó las medidas de salud pública y los reportes en prensa de que una segunda empleada padecía una neumonía de causa indeterminada.

Rospotrebnadzor señaló el miércoles que ha llevado a cabo “toda la gama de medidas antiepidémicas en relación con las actividades profesionales de la persona que enfermó”, que destacó que estaba “vacunada y tenía inmunidad a infecciones peligrosas”.

La agencia apuntó además que una investigación sobre el cumplimiento de las normas de bioseguridad en el instituto no encontró “ninguna emergencia en el manejo de patógenos” y confirmó que todas las medidas de seguridad se habían seguido debidamente.

Las autoridades rusas han mantenido un estricto control sobre la información del caso, que ha estado rodeado de secretismo.

La televisora rusa estatal y otros medios nacionales controlados por el Estado han evitado en gran medida el tema. Algunos medios retiraron reportes previos sobre el caso.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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