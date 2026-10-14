Agencia de energía reduce pronóstico de demanda mundial de petróleo para este año

El precio por galón de los diferentes grados de gasolina disponibles se muestra electrónicamente en una bomba de la gasolinera Buc-ee's el lunes 12 de octubre de 2026, en Johnstown, Colorado. (AP Foto/David Zalubowski) AP

En su informe, la agencia indicó el miércoles que se prevé que la demanda mundial de petróleo disminuya 2,5 millones de barriles diarios interanuales en el cuarto trimestre y caiga 2,6 millones de barriles diarios en promedio este año. Se espera que el diésel represente el 25% de la caída.

La AIE prevé una recuperación parcial de 2 millones de barriles diarios el próximo año, pero aun así eso deja el consumo mundial de petróleo un 0,6% por debajo de los niveles de 2025.

La producción mundial aumentó 2,5 millones de barriles diarios respecto al mes anterior, hasta alcanzar 102,3 millones de barriles diarios en septiembre, impulsada por productores del golfo Pérsico. Las ganancias de la OPEP+ de 2,1 millones de barriles diarios estuvieron encabezadas por Arabia Saudí, mientras que Emiratos Árabes Unidos impulsó los incrementos fuera de la OPEP+.

Se espera que el suministro de petróleo disminuya 5,8 millones de barriles diarios, hasta llegar a 100,7 millones de barriles diarios este año, antes de aumentar 7,7 millones de barriles diarios el próximo año. La agencia señaló que la reanudación de los ataques en el golfo Pérsico “hacen que la recuperación sea frágil”.

Aunque los precios de la gasolina en Estados Unidos han bajado en las últimas semanas, siguen siendo más altos que hace un mes. Los precios de la gasolina promediaron 4,33 dólares por galón el miércoles, según AAA, lo cual representa un leve aumento frente al mes anterior.

El crudo Brent, el referente internacional, subió 0,6% hasta alcanzar 106,37 dólares por barril el miércoles por la mañana. El crudo de referencia de Estados Unidos aumentó 1,2%, llegando hasta 95,30 dólares por barril.

El Brent ha oscilado entre 96 y casi 110 dólares durante el último mes, ante la incertidumbre sobre cuándo la guerra con Irán permitirá que la industria energética mundial vuelva a la normalidad.

El presidente Donald Trump anunció el viernes que había alcanzado un acuerdo con el presidente ruso Vladímir Putin para que Moscú suministre de inmediato a Estados Unidos más de 300.000 toneladas de diésel. A eso le seguirían 500.000 toneladas adicionales en noviembre y luego 4 millones de toneladas más en algún momento posterior. Pero expertos en política energética señalan que es poco probable que el nuevo pacto logre reducir los dolorosamente altos precios en las gasolineras o en otros ámbitos.

El precio del diésel ha pulverizado récords en las últimas semanas, lo que ha avivado la inflación en una amplia gama de bienes de consumo.

El anuncio de Trump se produjo una semana después de que el Grupo de los Siete, integrado por democracias ricas, afirmara que planea liberar 100 millones de barriles de petróleo y productos combustibles en las próximas semanas, comenzando con cantidades “sustanciales” de diésel.

La liberación se suma a un anuncio de marzo de que los países miembros de la AIE liberarían 426 millones de barriles de petróleo y productos para estabilizar el mercado petrolero. Los países de la Unión Europea se comprometieron con unos 92 millones de barriles, una promesa orientada en gran medida a productos refinados derivados del crudo, como el diésel.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP