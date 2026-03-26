Africanos celebran voto de ONU sobre resarcimiento por esclavitud, pero persisten dudas

ARCHIVO - Mazmorra en el Castillo de Costa del Cabo, un "castillo de esclavos" utilizado en el comercio transatlántico de esclavos, en Costa del Cabo, Ghana, el 3 de octubre de 2018. (Foto AP/Carolyn Kaster, archivo) AP

Al mismo tiempo, se multiplican las preguntas sobre qué significa la resolución y cómo podrían ser las reparaciones.

Unos 12 millones de africanos fueron tomados por la fuerza por naciones europeas entre los siglos XVI y XIX y esclavizados en plantaciones que construyeron riqueza al precio de la miseria.

Esto es lo que hay que saber sobre la resolución de la ONU:

Ghana impulsó la resolución, que también instó a “la restitución pronta y sin trabas” de bienes culturales —incluidas obras de arte, monumentos, piezas de museo, documentos y archivos nacionales— a sus países de origen sin costo.

“Reconoce que incluso dentro de (su) complejidad, hay momentos en la historia que se distinguen", afirmó tras la resolución el ministro de Relaciones Exteriores de Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa. "Reconocer esto no es minimizar ninguna otra historia; es profundizar nuestra conciencia moral colectiva”.

Aunque las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas no son jurídicamente vinculantes, son un reflejo importante de la opinión mundial y a menudo se citan como marco legal para distintas causas.

En este caso, la decisión “marca un paso importante hacia la verdad, la justicia y la sanación”, señaló la Unión Africana en un comunicado.

Por qué algunos países se opusieron o se abstuvieron en la resolución

Un total de 123 Estados miembros votaron a favor de la resolución, con tres votos en contra de Argentina, Israel y Estados Unidos. El Reino Unido y los 27 miembros de la Unión Europea estuvieron entre las 52 abstenciones.

Al hablar antes de la votación, el embajador adjunto estadounidense Dan Negrea afirmó que, si bien Estados Unidos se opone a las faltas del pasado del comercio transatlántico de esclavos y a todas las demás formas de esclavitud, “no reconoce un derecho legal a reparaciones por agravios históricos que no eran ilegales según el derecho internacional en el momento en que ocurrieron”.

Francia, a través de Sylvain Fournel, asesor jurídico de su misión ante la ONU, sostuvo que la resolución “parece establecer una jerarquía entre los crímenes contra la humanidad”, un resultado que genera “serias dificultades jurídicas y corre el riesgo de crear una competencia entre tragedias históricas”.

Africanos y descendientes de personas esclavizadas elogian la resolución

La resolución de la ONU es “una respuesta a las oraciones de nuestros ancestros secuestrados, oprimidos y asesinados”, expresó Erieka Bennett, fundadora del Diaspora African Forum, una organización con sede en Ghana que conecta a personas de ascendencia africana con sus raíces en África.

“Esta votación dará energía a nuestra determinación colectiva de continuar la lucha por la dignidad del pueblo africano y la liberación de nuestra Madre Patria del férreo control de la dominación occidental”, añadió.

Nadege Anelka, una agente de viajes del territorio francés de ultramar de Martinica, en el Caribe, se mudó a Benín y más tarde se convirtió en ciudadana en virtud de una ley de 2024 que otorga la ciudadanía a quienes pueden rastrear su linaje hasta el comercio de esclavos.

Describió la resolución del miércoles como “una noticia fantástica”, aunque en esta etapa no signifique mucho para ella.

“Al haber regresado a Benín, ya siento que he realizado mi ‘viaje de reparaciones’”, comentó Anelka, de 58 años.

Gilles Olakounle Yabi, fundador de WATHI, el centro de pensamiento ciudadano de África Occidental, subrayó que la resolución es “simbólica” en un momento en que no muchos están dispuestos a reconocer el costo de la esclavitud.

Sin embargo, Yabi indicó que los votos en contra de la resolución y las abstenciones muestran que “todavía no está tan claro que la gente reconozca la inmensidad de los crímenes que se cometieron”.

¿Cómo deberían pagarse los resarcimientos?

En una cumbre sobre reparaciones en Ghana en 2023, participantes de todo el mundo intentaron responder a esa pregunta mediante la creación de un Fondo Global de Reparaciones para impulsar la compensación financiera como reparación, aunque sin modalidades claras.

Sin embargo, hasta hace apenas unos años, los estadounidenses, por ejemplo, veían mayormente de forma negativa la posibilidad de resarcimiento. Una encuesta del Pew Research Center realizada en 2021 encontró que sólo alrededor de 3 de cada 10 adultos en Estados Unidos dijeron que los descendientes de personas esclavizadas en Estados Unidos deberían ser compensados de alguna manera, por ejemplo, con tierras o dinero.

Algunos activistas han dicho que las reparaciones deberían ir más allá de pagos financieros directos e incluir también ayuda al desarrollo para los países, la devolución de recursos colonizados y la corrección sistémica de políticas y leyes opresivas.

Los esfuerzos que se realicen en forma de reparaciones deben abordar “la justicia para esas comunidades que han sufrido esta práctica abyecta, inhumana y grave”, sostuvo Elkory Sneiba, de SOS Esclaves, un grupo antiesclavitud en Mauritania.

Beverly Ochieng, analista radicada en Senegal del Control Risks Group, señaló que es poco probable que los gobiernos occidentales reserven fondos para pagar realmente por la esclavitud.

“Algunos argumentarán que han intentado desarrollar antiguas colonias y países que explotaron”, sostuvo Ochieng.

Olivette Otele, profesora distinguida de investigación sobre los legados y la memoria de la esclavitud en SOAS, Universidad de Londres, escribió una vez que los defensores de las reparaciones “casi nunca” buscan sólo dinero.

Según ella, “su trabajo se basa en la comprensión de que lo social, lo político y lo económico están unidos y deben abordarse juntos, creando la posibilidad de un mundo mejor”.

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Los periodistas de The Associated Press Mark Banchereau y Monika Pronczuk contribuyeron a este despacho. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP