Afganos celebran segundo funeral masivo por víctimas de ataque aéreo en centro de Kabul

Un video de un aparente sobreviviente de un ataque a un centro de rehabilitación es exhibido durante una conferencia de prensa en el lugar del ataque en Kabul, Afganistán, el 17 de marzo del 2026. (AP foto/Siddiqullah Alizai) AP

Excavadoras abrieron una gran fosa para abrir tumbas individuales para los 60 ataúdes. Funcionarios afganos han afirmado que cientos de personas murieron cuando un ataque aéreo paquistaní impactó el Hospital de Tratamiento de Adicciones Omid, con capacidad para 2.000 camas, el 16 de marzo.

La oficina de asuntos humanitarios de la ONU ha indicado que el total de fallecidos aún está en proceso de verificación. Pakistán ha negado haber atacado a civiles y sostuvo que golpeó un depósito de municiones.

El ataque se produjo en medio de una escalada de combates entre Pakistán y Afganistán que comenzó en febrero y que ha registrado repetidos enfrentamientos transfronterizos, así como ataques aéreos dentro de Afganistán, incluidos varios en Kabul.

Pakistán acusa a Afganistán de brindar refugio a milicianos que perpetran ataques dentro de Pakistán, especialmente a los talibanes paquistaníes. El grupo es independiente, pero está estrechamente aliado con los talibanes afganos, que tomaron el poder en Afganistán en 2021 durante la caótica retirada de tropas lideradas por Estados Unidos. Kabul niega la acusación.

Pakistán declaró el mes pasado que está en “guerra abierta” con Afganistán. El conflicto ha alarmado a la comunidad internacional, en particular porque la zona es un lugar donde otras organizaciones armadas, incluidas Al Qaeda y el grupo Estado Islámico, aún tienen presencia y han estado intentando resurgir.

Ambas partes declararon una tregua temporal la semana pasada antes de la festividad musulmana del Eid al-Fitr, tras una mediación de Arabia Saudí, Turquía y Qatar. La tregua expiró esta semana y el miércoles estallaron nuevamente los combates; funcionarios afganos señalaron que al menos dos civiles habían muerto en el este de Afganistán y que otros habían resultado heridos.

Por separado, los talibanes pakistaníes —conocidos como Tehrik-e-Talibán-Pakistán, o TTP— afirmaron que han reanudado los ataques dentro de Pakistán tras respetar su propio alto al fuego de tres días por el Eid.

El funeral del jueves fue el segundo funeral masivo para las víctimas del centro de tratamiento de adicciones, después de que se celebrara uno para más de 50 personas el 18 de marzo.

El portavoz del Ministerio de Salud, Sharafat Zaman, informó el jueves que el número de muertos por el ataque contra el centro ascendía ahora a 411 personas, después de que dos de los heridos murieran en el hospital y de que en los últimos días se recuperara un cuerpo más de entre los escombros. Otras 263 personas resultaron heridas, precisó.

El hospital Omid había sido ampliado a partir de un centro de tratamiento de drogas ya existente, como parte de los esfuerzos del gobierno talibán por erradicar el problema de adicción a las drogas en Afganistán. Los vastos campos de amapola del país han sido fuente de gran parte de la heroína del mundo, lo que, en combinación con décadas de conflicto y una pobreza generalizada, ha alimentado la drogadicción que las autoridades han prometido combatir.

El lugar, cerca del aeropuerto internacional de Kabul, está junto a una antigua base militar de la OTAN, Camp Phoenix, donde fuerzas de Estados Unidos solían entrenar al Ejército Nacional Afgano.

El ataque provocó un incendio en el hospital, y funcionarios han señalado que los cuerpos de muchas de las víctimas quedaron demasiado dañados como para poder ser identificados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP