Afectados por tragedias aéreas en EEUU piden endurecer un proyecto de seguridad aérea

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Torre de control del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan Washington, el 1 de febrero de 2025 en Arlington, Virginia. (Foto AP/Jose Luis Magana, Archivo) AP

La NTSB indicó que la Ley Alerta ahora atiende su recomendación de exigir que todas las aeronaves que vuelen alrededor de aeropuertos con mucho tráfico cuenten con sistemas clave de localización que permitirían a los pilotos saber con mayor precisión por dónde vuela el tráfico a su alrededor. La NTSB viene recomendando esos sistemas desde 2008.

Las familias de las víctimas manifestaron el jueves que los cambios en el proyecto de ley las alientan, pero no lo respaldarán hasta que también incluya plazos estrictos para su implementación, como los que tenía el proyecto del Senado que se quedó a un voto de aprobarse.

“Cualquier requisito de seguridad que encauce la implementación a través de procesos negociados, discrecionalidad administrativa o una reglamentación de varios pasos crea oportunidades de demora que cuestan vidas”, señalaron las familias. “La versión más sólida de este proyecto de ley establecerá plazos estatutarios claros y estándares de desempeño que no dejen margen para que el proceso se convierta en un obstáculo”.

La Comisión de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes considerará impulsar el proyecto de ley el jueves.

La presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, criticó con dureza el mes pasado la versión original del proyecto de ley, al calificarla como una medida “diluida” que no haría lo suficiente para prevenir futuras tragedias. Pero la junta afirmó en un comunicado que la versión revisada, redactada con aportes de expertos de la agencia que investiga accidentes, abordaría las deficiencias que su investigación identificó.

El proyecto exigirá ahora que los aviones cuenten con sistemas Automatic Dependent Surveillance-Broadcast In (ADS-B In) que puedan recibir datos sobre la ubicación de otras aeronaves, lo que habría alertado antes a los pilotos de un avión de American Airlines sobre la colisión inminente con un helicóptero militar Black Hawk el 29 de enero de 2025. La mayoría de los aviones ya tienen los sistemas ADS-B Out, que transmiten su ubicación.

La NTSB citó debilidades sistémicas y años de advertencias ignoradas como las principales causas del accidente, pero Homendy ha dicho que, si tanto el avión como el Black Hawk hubieran estado equipados con ADS-B In y los sistemas hubieran estado encendidos, la colisión se habría evitado. La política del Ejército en el momento del accidente exigía que sus helicópteros volaran con ese sistema apagado para ocultar su ubicación, aunque el helicóptero involucrado en este choque realizaba un vuelo de entrenamiento, no una misión sensible. Varios grupos clave del sector, entre ellos la asociación comercial Airlines for America y la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo, apoyan el proyecto de la Cámara de Representantes. _________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP