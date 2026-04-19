Afectados por incendio en Hong Kong volverán a casas quemadas mientras lamentan sus pérdidas

Columnas de humo y llamas después de que se originó un incendio en el complejo residencial de Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, el 26 de noviembre de 2025, en Hong Kong. (AP Foto/Chan Long Hei, Archivo) AP

Keung Mak volverá el lunes a su apartamento por primera vez desde noviembre pasado, cuando el peor incendio en Hong Kong en varias décadas envolvió su edificio en llamas. Pero no espera que haya quedado mucho. Su trabajadora social le había enviado una foto que muestra el grado de la devastación.

El techo del apartamento donde él y su esposa vivieron por más de 40 años y criaron a sus hijos quedó consumido por el fuego a tal grado que se podían ver las varillas de acero. Baldosas rotas cubrían el suelo, y partes del apartamento necesitan ser reforzadas para evitar un derrumbe.

“Me duele mucho, estoy muy decepcionado. No esperaba que el primer piso estuviera tan quemado”, declaró Mak, de 78 años, antes de regresar a su antiguo hogar.

El incendio del año pasado en el distrito suburbano de Tai Po se extendió rápidamente por siete de los ocho edificios de un complejo residencial, cobrando la vida de 168 personas. Miles de damnificados desplazados por el fuego regresan a partir del lunes para ver lo que queda de sus viviendas y recuperar sus pertenencias. Se prevé que este proceso continúe hasta principios de mayo.

La gente aún está a la espera de los resultados de una investigación sobre las causas del incendio. En tanto, han estado viviendo como han podido, dispersos por toda la ciudad, muchos en alojamientos temporales mientras esperan a recibir noticias de dónde se podrán reasentar.

El exterior de algunos de los edificios seguía cubierto de hollín, un recordatorio de la tragedia.

El regreso será particularmente complicado para muchos de los ancianos residentes del complejo, los cuales representaban más de la tercera parte de las aproximadamente 4.600 personas que vivían allí antes del incendio.

Con los ascensores fuera de servicio, algunos de los residentes de edad avanzada han estado entrenando para mejorar su condición física y poder subir las escaleras de los edificios de 31 pisos.

El subsecretario jefe Warner Cheuk indicó que más de 1.400 personas registradas para su regreso tienen 65 años o más, informó la emisora pública Radio Television Hong Kong.

Acceso limitado

Mak conservaba muchos objetos familiares en su apartamento, los cuales desea recuperar: una caña de pescar que le regaló su hijo; fotos de boda de hace medio siglo; cartas que le envió su hijo hace varios años. Creen que casi todo quedó destruido.

“Perdimos muchas cosas con valor sentimental. No quedará ni una sola hoja de papel”, subrayó la esposa de Mak, Kit Chan, de 74 años.

En términos generales, los residentes podrán permanecer en su apartamento hasta por tres horas, y con un máximo de cuatro ocupantes. En algunas de las unidades más dañadas sólo podrá entrar una persona.

Como sólo se permitirá el ingreso de dos personas debido al estado de su apartamento, Mak y su hijo serán los que entrarán. Chan espera que las autoridades también le permitan echar un vistazo.

Sentimientos encontrados

Cyrus Ng, de 39 años, vivió con sus padres durante más de una década en el 10mo piso del complejo Wang Fuk Court hasta que decidió mudarse.

Pocos días después del incendio tenía problemas para conciliar el sueño; se sentía enojado, triste y preocupado por sus padres, de edad avanzada. Casi cinco meses después, ha recuperado cierta estabilidad emocional, pero no acepta por completo lo ocurrido.

“Sabemos que hay cuestiones sospechosas detrás de esto”, manifestó. “Espero que realmente podamos encontrar la verdad”.

Un abogado que representa a una comisión independiente que realiza una investigación sobre la causa del incendio ha dicho que casi todos los dispositivos de seguridad contra incendios fallaron por un error humano el día del siniestro.

Ng tiene sentimientos encontrados sobre su regreso de la próxima semana al apartamento, el cual evitó algunos de los peores daños. Le preocupa el impacto emocional en sus padres, pero ansía la oportunidad de recuperar las escrituras de la propiedad, fotos antiguas, ropa y otros objetos de valor.

También señaló que le preocupa los robos después de que el lugar estuvo desocupado por meses. La policía arrestó a tres hombres el mes pasado bajo sospecha de robar en el conjunto residencial.

Ofertas de reasentamiento

El gobierno había dicho previamente que encontrar la manera rentable de reparar los edificios sería una tarea complicada. Los funcionarios se inclinaban por demoler los siete edificios y han propuesto recomprar los derechos de propiedad a las víctimas.

Mencionaron los resultados de una encuesta entre los residentes, la cual truncó las esperanzas de quienes quieren reconstruir su hogar en ese lugar.

Algunos residentes cuestionaron esa postura. Datos de la investigación mostraron que sólo la mitad de los cerca 1.700 apartamentos sufrió daños, de distinta magnitud.

Ng se preguntó si se puede reparar algunos de los edificios para permitir el regreso de algunos residentes, aunque sus padres ya sopesaban la oferta del gobierno de un apartamento en otro lugar. Planea tomar fotos de su apartamento para documentar su estado y ayudar a demostrar que algunas de las viviendas resultaron ilesas.

Otros residentes del único edificio del complejo que evitó las llamas enfrentan el trauma de vivir con los recuerdos de esa pesadilla.

Stephanie Leung, residente de ese bloque, se muestra reacia a vivir de nuevo en el mismo apartamento. Dijo que sería una enorme presión mental para su familia ver los otros edificios donde murieron compañeros de escuela o amigos.

Espera que el gobierno incluya a su bloque en el mismo plan de los demás edificios, al tiempo que permite que quienes quieran quedarse puedan hacerlo.

“Cada vez que vuelvo, me dan ganas de llorar”, expresó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP