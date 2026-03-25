Afectación por derrame de crudo se extiende 165 kilómetros en costas del Golfo de México

Así lo informó el gobierno al presentar un balance de las acciones que se han ejecutado para atender el derrame que sigue rodeado de misterio pues aún no se ha logrado determinar cómo se originó, mientras pescadores y ambientalistas siguen denunciando la presencia de crudo en las costas de Veracruz , donde hace cinco meses unas fuertes lluvias e inundaciones ocasionaron la rotura de un oleoducto y un derrame que se extendió por ocho kilómetros en el río Pantepec.

Según las autoridades, hasta la fecha se ha recolectado “alrededor de 128 toneladas de residuos impregnados de crudo” durante las labores de limpieza que se han realizado en “más de 165 kilómetro de litoral” en las inmediaciones de las localidades de Alvarado, Coatzacoalcos, Tuxpan y Veracruz en el estado de Veracruz, y en la ciudad portuaria de Dos Bocas en el estado de Tabasco.

Como parte de los trabajos de saneamiento, las autoridades han instalado barreras de contención y cordones oleofílicos para recuperar el hidrocarburo concentrado en las costas, dijo el gobierno en un comunicado conjunto de las secretarías de Marina, Energía y Medio Ambiente, Petróleos Mexicanos (Pemex), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

En el informe presentado por el gobierno se reconoce que el derrame ha afectado áreas de manglares, playas y cuerpos de aguas, pero no se da detalles ni hace referencia a posibles daños a la flora y la fauna de la región.

Al respecto Oceana, una organización internacional dedicada a la protección de los océanos, dijo el martes en un comunicado que de acuerdo con denuncias de comunidades de la Red del Corredor Arrecifal, el derrame ha ocasionado la muerte de tortugas marinas, un manatí y diversas especies de peces, y afectaciones a los 17 arrecifes de rodal del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México.

Asimismo, se advierte que el hidrocarburo ingresó a la Laguna del Ostión, un ecosistema vital para nueve comunidades del sur de México.

Sin ofrecer cifras de los pescadores afectados por el derrame, el gobierno mexicano informó que se activó un plan de apoyo, por un monto estimado de dos millones de dólares, para las comunidades de la zona, que incluye el suministro de combustible y la adquisición de artes de pesca, y la contratación temporal de los pobladores de las comunidades afectadas para realizar labores de saneamiento.

Investigaciones sin avances

El gobierno mexicano informó en el comunicado que aún se continúan con las investigaciones técnicas y científicas para determinar el origen del hidrocarburo.

A inicios de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el derrame haya sido ocasionado por Pemex y dejó entrever que pudo provenir de un barco.

En ese sentido, las autoridades mexicanas están realizando evaluaciones de imágenes satelitales con el apoyo de drones y aviones de la Armada para seguir el desplazamiento de buques en el área. De igual forma se están efectuando análisis oceanográficos, monitoreos de corrientes marinas y revisiones de infraestructuras marítimas y portuarias.

Sheinbaum solicitó a la Fiscalía General de la República intervenir en el caso para determinar posibles responsabilidades penales.

FUENTE: AP