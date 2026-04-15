Adrián Del Castillo pega jonrón en la 10ma y guía a Diamondbacks a vencer 8-5 a Orioles

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Adrián del Castillo de los Diamondbacks de Arizona recorre las bases tras batear un jonrón contra los Orioles de Baltimore, el miércoles 15 de abril de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

Arizona cerró 6-3 su gira de nueve juegos en los estadios de los Mets de Nueva York, Filadelfia y Baltimore, al ganar dos de tres en cada serie.

Jeremiah Jackson pegó un jonrón e impulsó tres carreras por Baltimore, que perdió juegos consecutivos por primera vez desde que fue barrido en una serie de tres en Pittsburgh del 3 al 5 de abril.

Después de que el dominicano Geraldo Perdomo hizo avanzar al corredor automático Corbin Carroll a tercera con un toque de sacrificio para abrir la décima, Del Castillo castigó una recta 2-0 de Tyler Wells (0-1) y la envió a las gradas del jardín central para su primer jonrón de la temporada. Un sencillo de Nolan Arenado más tarde en la entrada impulsó una carrera adicional.

Ryan Thompson (1-0) lanzó una novena entrada perfecta de 1-2-3 por Arizona. El venezolano Juan Morillo consiguió su primer salvamento con una décima sin carreras.

Del Castillo también conectó un triple de dos carreras en la tercera entrada que rozó el guante del jardinero izquierdo Weston Wilson y originalmente se anotó como error.

El dominicano Ketel Marte, quien fue retirado de la alineación el martes por rigidez en la espalda, se fue de 5-1 como bateador designado de Arizona.

Eduardo Rodríguez, el abridor venezolano de Arizona, permitió cuatro carreras —incluido el jonrón de dos carreras de Jackson en la quinta— en cinco entradas. Ponchó a tres. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP