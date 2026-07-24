Adolescente que D4vd está acusado de matar estaba embarazada y abortó, según testimonio judicial

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, habla con los periodistas en Los Ángeles el martes 21 de julio de 2026 sobre el caso de David Anthony Burke, conocido como D4vd, quien fue acusado de matar a una adolescente de 14 años cuyo cuerpo descuartizado fue hallado en su automóvil. (Foto AP/Jae C. Hong) AP

En el intercambio de principios de enero de 2024, D4vd, cuyo nombre legal es David Burke, se disculpa por “hacerla pasar por esto”.

“Está bien”, escribió ella en un mensaje de texto, “ninguno de los dos es capaz de mirar y cuidar al bebé. es lo mejor, ¿no?”

Él vuelve a disculparse antes de preguntar si es suyo, y ella responde: “por supuesto que es tuyo”.

El testimonio se presentó durante una audiencia preliminar en la que un juez decidirá si Burke debe ir a juicio por la muerte de Rivas Hernandez. Los fiscales buscan demostrar que Burke comenzó a abusar sexualmente de Rivas Hernandez cuando ella tenía 13 años y él 18, y que luego la apuñaló hasta matarla cuando ella amenazó con revelar su larga historia sexual y hundir su carrera.

Alegan que desmembró el cuerpo en su garaje, y un analista policial declaró en la audiencia preliminar que las muestras extraídas de aparentes manchas de sangre allí coincidían con el ADN de Rivas Hernandez. El cuerpo de Rivas Hernandez fue descubierto en un Tesla remolcado desde Hollywood Hills en septiembre, casi cinco meses después de que las autoridades dijeron que Rivas Hernandez fue asesinada.

Burke se ha declarado no culpable de asesinato, abuso sexual de una menor y mutilación de un cadáver, y sus abogados han afirmado que es inocente.

Los fiscales dedicaron parte de la tarde del viernes a detallar la naturaleza de la relación entre Burke y Rivas Hernandez, y mostraron fotos gráficas, de contenido sexual, de ambos.

Las imágenes fueron recuperadas de su iPhone, que fue incautado durante un registro de su vivienda. Las conversaciones por mensajes de texto obtenidas de su cuenta de iCloud a menudo abordaban anticoncepción y embarazo, y a principios de enero de 2024 hablan de que ella se practicó un aborto.

Mientras se comentaban en el tribunal las imágenes y los mensajes de texto, la madre de Rivas Hernandez comenzó a llorar y su padre bajó la mirada cuando el detective empezó a describir las fotos. En una pantalla se habían mostrado fotos menos explícitas de la pareja besándose y acostados juntos en la cama.

La fiscal adjunta de distrito Beth Silverman se acercó para consolar a la madre, Mercedes Martinez, y la pareja se levantó y salió de la sala.

Médico forense detalla los resultados del examen

El médico que realizó la autopsia a Celeste Rivas Hernandez, de 14 años, expuso más temprano en el día los difíciles detalles de su muerte.

Gran parte de lo que el Dr. Grant Ho, del Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, declaró en el estrado ya se conocía: había sido asesinada por dos heridas por fuerza cortante en la parte superior del cuerpo y su cuerpo desmembrado y en descomposición fue hallado en el maletero de un Tesla.

Pero los detalles que compartió sobre lo que mostró la autopsia y, de manera reveladora, lo que no pudo determinar debido a lo deteriorado que estaba su cuerpo cuando fue encontrado, formaron parte de lo que hizo que las diligencias del viernes fueran quizá las más difíciles hasta ahora.

La defensa aprovechó las incertidumbres para sugerir que podría haber habido otras causas de muerte, incluida una sobredosis o lesiones autoinfligidas.

Las conclusiones de la autopsia fueron difíciles de establecer

Ho testificó que no podía decir cuándo ocurrió la muerte, uno de los muchos desafíos provocados por el deterioro del cuerpo.

“Es extremadamente difícil saberlo”, manifestó Ho.

Señaló que ella llevaba muerta “al menos semanas”, y más tarde añadió que también podrían haber sido meses. Las autoridades creen que fue asesinada en abril de 2025; su cuerpo fue descubierto en septiembre pasado.

Rivas Hernandez fue encontrada al día siguiente de cuando habría cumplido 15 años.

“Ella no llegó a su cumpleaños número 15, ¿correcto?”, preguntó Silverman. “Correcto”, respondió Ho.

Ho indicó que había muchos “defectos en la piel” que podrían haber sido post mortem, pero que los dos que identificó como posibles heridas de arma blanca tenían traumatismos internos relacionados. Una herida en el abdomen penetró el hígado. Otra, en el pecho izquierdo, dañó las costillas.

Ho dijo que “harían falta minutos, como mínimo”, para que alguien perdiera suficiente sangre como para morir por esas lesiones. La fiscalía ha sostenido en un escrito judicial que Burke “se quedó allí mientras ella se desangraba”. Al insistírsele, Ho dijo que potencialmente podría haber tardado una hora, pero no se comprometió con esa estimación.

La defensa se aferra a una prueba de drogas no concluyente

Ho declaró que las pruebas toxicológicas, realizadas únicamente en el hígado porque no había sangre disponible, mostraron un nivel bajo de alcohol que pudo haberse producido post mortem por bacterias. Dijo que las pruebas inicialmente dieron positivo para benzodiacepinas, medicamentos que suelen usarse para la ansiedad, y metanfetamina. Añadió que, con pruebas adicionales, el resultado de benzodiacepina fue negativo. El de metanfetamina fue inconcluso y, como resultado, Ho afirmó: “No puedo decir que haya desempeñado algún papel en la muerte”.

La abogada de Burke, Marilyn Bednarski, preguntó si la descomposición podría afectar la precisión de los resultados de las pruebas de drogas, y Ho coincidió en que podría.

“En el informe toxicológico no hay suficiente información para sustentar una muerte por sobredosis, ¿correcto?”, preguntó Bednarski. Ho dijo que era correcto.

Bednarski preguntó si ayuda en un examen de autopsia hablar con los amigos y la familia de la persona fallecida sobre su vida, si tenía un problema de salud mental, era suicida, consumía drogas con frecuencia o era violenta.

Ho respondió “potencialmente” a cada uno de esos puntos, pero dijo que no hubo conversaciones de ese tipo en este caso.

Ho dijo que no podía determinar si había habido un forcejeo antes de la muerte, ni de dónde provinieron las heridas.

“¿No puede descartar que ella estuviera sosteniendo un instrumento que causó cualquiera de esas heridas?”, preguntó Bednarski.

Ho dijo que las lesiones autoinfligidas suelen incluir marcas superficiales de “vacilación” alrededor, y esas no se encontraron, pero por lo demás no podía afirmarlo.

La carrera musical de Burke iba en ascenso

Testigos financieros han declarado que la música de Burke le generó al menos 10 millones de dólares entre 2023 y 2025.

Bajo el nombre D4vd (se pronuncia “David”), comenzó a escribir y grabar canciones para videos de YouTube que creaba sobre el videojuego Fortnite cuando era adolescente.

La música era una mezcla de indie rock, R&B y pop lo-fi, y lo convirtió en un fenómeno en TikTok, Soundcloud y Spotify, donde sus canciones más escuchadas, incluida su éxito revelación de 2022 “Romantic Homicide”, superan en conjunto los 1.000 millones de reproducciones.

En 2023, lanzó dos EP y fue telonero de SZA en una gira. El año pasado, actuó en el festival de música Coachella y lanzó un álbum completo que estaba promocionando en una gira cuando se descubrió el cuerpo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP