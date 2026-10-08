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Adolescente mata a empleada en escuela en Polonia

VARSOVIA (AP) — Un adolescente atacó el jueves a tres empleados en una escuela primaria de Polonia y mató a uno, informaron las autoridades.

El ataque ocurrió alrededor de las 9 de la mañana en Leszczydół-Nowiny, a unos 50 kilómetros (30 millas) al noreste de Varsovia.

El sospechoso, un exalumno de 15 años, atacó con un objeto punzocortante al director de la escuela, a una conserje y a un docente. Según la agencia de noticias polaca PAP, el adolescente fue reducido por el director del centro y puesto bajo custodia. La conserje, una mujer de 37 años, murió.

La violencia se produjo un día después de que un estudiante de 19 años de una escuela de formación profesional en el norte de Polonia atacara con un objeto punzocortante a compañeros, profesores y transeúntes, hiriera a ocho personas y luego huyera, antes de ser detenido cerca del lugar.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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