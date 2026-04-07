Acusan a padres de un niño que se metió a zona de lobos en zoo de Hersheypark

Las pruebas mostraron que ambos padres estaban a unos 7,6 a 9,1 metros (25 a 30 pies) de distancia del menor en una zona con bancas y al parecer estaban viendo sus teléfonos cuando se percataron de lo que ocurría el sábado en ZooAmerica, en el parque temático Hersheypark, señaló la policía en un comunicado.

El niño se metió por una pequeña abertura en una valla perimetral de madera y entró en un área restringida cerca de la exhibición de lobos, indicó la policía del municipio Derry. El menor llegó a la reja principal de metal del recinto y resultó herido después de meter una mano por ahí.

“Por las lesiones sufridas, parece que uno de los lobos del recinto, de manera instintiva y natural, sujetó la mano del niño con la boca. Varios transeúntes intervinieron y ayudaron a apartar al niño”, indicó la policía en el comunicado.

Los padres, de Lititz, Pensilvania, fueron acusados del delito menor tras una investigación inicial y consultas con la fiscalía del condado Dauphin, informó la policía. Los registros judiciales publicados el lunes mostraron que ambos esperan una audiencia preliminar el 28 de abril. Los documentos no mencionaban si ya contaban con abogados. Un número de teléfono asociado con uno de los padres no funcionaba el martes.

El zoológico forma parte del complejo de entretenimiento en Hershey, que incluye un parque de diversiones con temática de chocolate. El sitio web del zoológico indica que tiene tres lobos grises.

El zoológico había señalado en un comunicado que la reacción del lobo “es coherente con el comportamiento natural de los animales y no fue una señal de agresión”.

“Nuestros hábitats están diseñados con múltiples capas de protección, y hay señalización y barreras claras para garantizar una observación segura. Se espera que los visitantes permanezcan dentro de las áreas designadas y supervisen de cerca a los niños en todo momento”, indicó.

Hersheypark fue noticia el verano pasado cuando un niño perdido que deambulaba por una línea de monorraíl sobre una multitud fue rescatado por un visitante del parque que trepó a un edificio y saltó a las vías. El menor no resultó herido y se reunió con su familia.

_________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP