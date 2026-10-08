Acusan a miembro de Marina británica de intentar divulgar información sensible a potencia extranjera

El sospechoso, Teddy Young, de 24 años, fue detenido en su casa en Bedfordshire, al norte de Londres, el martes.
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LONDRES (AP) — Un miembro en activo de la Marina Real británica ha sido acusado de prepararse para divulgar información sensible a una potencia extranjera, informó la policía de Londres.
El sospechoso, Teddy Young, de 24 años, fue detenido en su casa en Bedfordshire, al norte de Londres, el martes.
Los cargos no están relacionados con el reciente incidente en RAF Fairford, una base aérea del Reino Unido desde la que bombarderos estadounidenses han lanzado ataques contra Irán. La policía detuvo a siete personas desde que se interceptaron tres furgonetas sospechosas en las inmediaciones de la base aérea el 27 de septiembre.
Young fue acusado de dos delitos en virtud de la Ley de Seguridad Nacional, entre ellos prepararse para divulgar información protegida entre el 6 de noviembre de 2024 y el 21 de mayo de 2025. Durante el mismo período, Young presuntamente obtuvo, copió, registró o conservó información protegida en beneficio de una potencia extranjera.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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