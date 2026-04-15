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Acusan a Messi de incumplir contrato de 7 millones de dólares al ausentarse de amistoso en Florida

MIAMI (AP) — Lionel Messi ha sido demandado por un promotor de eventos con sede en Miami, que afirma que el astro argentino violó los términos de un contrato de 7 millones de dólares al ausentarse de un partido amistoso el año pasado.

El capitán Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina ante Zambia en un amistoso disputado en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, el martes 31 marzo de 2026. (AP Foto/Gustavo Garello)
El capitán Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina ante Zambia en un amistoso disputado en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, el martes 31 marzo de 2026. (AP Foto/Gustavo Garello) AP

Vid Music Group presentó la demanda por fraude e incumplimiento de contrato contra Messi y la Asociación del Fútbol Argentino en el tribunal de circuito de Miami-Dade el mes pasado, según registros judiciales.

Messi y la AFA no respondieron de inmediato a los mensajes en los que se les solicitaron comentarios.

Considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Messi juega tanto con el Inter Miami de la MLS, como con la selección nacional de Argentina, y los aficionados suelen pagar precios mucho más altos por la oportunidad de verlo jugar.

Según la demanda, Vid firmó un acuerdo con la AFA el verano pasado para obtener derechos exclusivos para organizar y promover los amistosos de Argentina el octubre pasado contra Venezuela y Puerto Rico, a cambio de ingresos por entradas, transmisión y patrocinios. Vid sostiene que Messi debía jugar al menos 30 minutos en cada partido, a menos que estuviera lesionado.

Messi, de 38 años, observó desde un palco la victoria de Argentina por 1-0 ante Venezuela el 10 de octubre en el Hard Rock Stadium del sur de Florida, de acuerdo con la demanda.

Al día siguiente, Messi anotó dos goles en la victoria de Inter Miami por 4-0 sobre Atlanta en la MLS. Ese partido era importante para Inter Miami, ya que les dio la ventaja de jugar en casa en la primer ronda de los playoffs.

Luego, Messi jugó el 14 de octubre en la victoria de Argentina por 6-0 sobre Puerto Rico. Ese encuentro estaba previsto originalmente para disputarse en Chicago, pero las bajas ventas de entradas en la ciudad —donde agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estaban realizando más de 1.000 arrestos— llevaron a los organizadores a trasladar el partido a Florida. La AFA atribuyó a las redadas migratorias el hecho de que el recinto más pequeño en Fort Lauderdale no se llenara, incluso después de que los precios de las entradas se redujeran a 25 dólares cada una.

Vid no ha especificado los daños y perjuicios que solicita en la demanda, pero afirma que perdió millones entre la ausencia de Messi en un partido y las bajas ventas de entradas en el otro.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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