La acusación nombra a los ciudadanos mexicanos Johnny Hurtado Olascoaga, alias “El Pez”, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, “El Fresa”, por liderar el cártel La Nueva Familia Michoacana. Ambos se encuentran prófugos.

La Nueva Familia Michoacana, o LNFM, es una de casi dos docenas de bandas de Latinoamérica y el Caribe designadas por el gobierno estadounidense como organización terrorista extranjera. El cártel, fundado en 2006, opera en los estados mexicanos de Michoacán y Guerrero, y las autoridades afirman que produce y distribuye drogas. Los Hurtado Olascoaga tomaron el control de la organización en 2011.

Los hermanos están acusados de conspirar para distribuir e importar cocaína, heroína y metanfetamina; de traficar armas de fuego, incluidos rifles calibre .50; de lavado de dinero internacional y de trata de personas. Como otras 14 personas acusadas en el caso, están prófugos y se cree que se encuentran en México, de acuerdo con la Oficina del Fiscal del Distrito Oeste de Texas. Estados Unidos ofrece recompensas de cinco y tres millones de dólares por información que conduzca a la captura de los hermanos.

La acusación, presentada ante un tribunal federal en el oeste de Texas, también señala a otras 19 personas por integrar o estar asociados al cártel y cometer delitos relacionados. Los 21 están acusados de delincuencia organizada. El cártel utiliza la violencia, la extorsión y el soborno para mantener sus operaciones criminales, indicaron las autoridades.

El mexicano Edgar Aguilar Cruz, por ejemplo, orquestó la compra de armas de fuego “por numerosos compradores testaferros en todo Texas y el sureste de Estados Unidos”, de acuerdo con la acusación. Las armas fueron llevadas a México por mensajeros. También se le acusa de supervisar las operaciones de tráfico de personas con fines de lucro para la organización, que lleva a gente a través de la frontera entre Estados Unidos y México y en territorio estadounidense.

Entre los acusados hay ciudadanos estadounidenses, incluido un hombre de 23 años que presuntamente es un “narcotraficante de nivel medio que coordina la logística del tráfico de drogas” para el cártel, principalmente en Texas y Carolina del Norte. Otro estadounidense de 35 años reclutó a gente para comprar armas de fuego para el cártel, señalaron las autoridades.

Según la acusación, las ganancias en efectivo derivadas del narcotráfico y la trata de personas a menudo se transportaban junto con armas de fuego de regreso a la organización en México. Las autoridades indicaron que miembros y asociados del cártel hablaron de obtener armamento de grado militar, como granadas propulsadas por cohete, y que los líderes del grupo personalizaban sus armas con cubiertas de oro y figuras de caricaturas y religiosas.

Solo cinco de los acusados están bajo custodia federal, indicó Oficina del Fiscal del Distrito Oeste de Texas. Gregory Torres, abogado de Rogelio Ponce Esquivel, un ciudadano mexicano de 33 años nombrado en la acusación y que está detenido, declinó hacer comentarios. No está claro si los otros cuatro detenidos tienen abogados.

Además de sus operaciones de narcotráfico y tráfico de armas de fuego y personas, el cártel se ha expandido para controlar minas y hacer trueques con empresas chinas para intercambiar minerales mexicanos por sustancias químicas utilizadas en la distribución de drogas, indicó la acusación.

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La periodista de The Associated Press Fabiola Sánchez en la Ciudad de México contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP